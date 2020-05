Así respondió la Red Nacional de Refugios a campaña "Cuenta hasta 10"

"No era de respirar, los golpes eran al instante". "No me sirve, no es de sacar una bandera y contar hasta diez". "Se les hace fácil poner en la campaña una situación que no están viviendo". Así respondieron mujeres víctima de violencia en la Red Nacional de Refugios, a la campaña ''Cuenta hasta 10'' que el gobierno federal lanzó hace cuatro días para contrarrestar la violencia contra la mujer durante el confinamiento por la emergencia sanitaria.

Puedes leer: Cuenta hasta 10, campaña del gobierno contra violencia a mujeres

En un conjunto de flyers, la Red presentó a las víctimas con quienes trabaja los materiales de esta campaña federal a los que ellas ofrecieron diversas posturas. "Yo trataba de controlarlo y él no se controlaba, el consejo que nos dan es que el agresor cuente hasta 10. Creen que contar hasta 10 quita la violencia, es un pensamiento de alguien que no ha sido agredida", opinó una víctima de 31 años.

"Es un intento patético de querer frenar la violencia contra la mujer. Yo intente controlar a mi agresor y jamás he podido. Si no puedo controlarlo, él mismo menos" consideró otra víctima de 28 años.

??Para la Red Nacional de Refugios A.C. las voces de las mujeres NO DEBEN SER SILENCIADAS, por eso hacemos eco de su voz



??Aquí el Posicionamiento de las Mujeres víctimas de violencias sobre la Campaña "Cuenta hasta 10"#NosotrasTenemosOtrosDatos #VivasNosQueremos pic.twitter.com/tSsLyKm87q — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) May 27, 2020

Con base en esta información la Red consideró que la campaña oficial "invisibiliza la violencia contra las mujeres, promueve el silencio, carece de enfoque de género y derechos humanos", y agregó que "omite la responsabilidad del gobierno en la defensa y protección de las mujeres e infantes". "Dicen que tengamos tolerancia, eso no me serviría, la persona con la que viví no se detendría ni un segundo. Una bandera blanca no detendrá la violencia, al contrario, me mandarían con mi banderita blanca con golpes y a rastras", dijo otra víctima de 29 años.

El lunes la secretaría de Gobernación y el vocero presidencial, Jesús Ramírez, (junto con otras dependencias federales) presentaron una campaña interinstitucional para combatir la violencia contra las mujeres y defender sus derechos de género. En esa reunión la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, afirmó que "el Estado mexicano asume como propia la defensa de la protección y seguridad de niñas y mujeres" mientras que Ramírez calificó este tipo de violencia como una pandemia.

La ex ministra de la Corte advirtió que "la violencia contras las mujeres debe terminar y para ello suceda debemos primer reconocer la gravedad del problema y en segundo, tenemos claras las estrategias que como Estado debemos implementar... ... Estamos empeñados en que esta coordinación de instituciones, se pueda desplegar ante una fuerte campaña para posicionar el 911 como la entrada los servicios que brinda el Estado para cualquier tipo de episodio y violencia contra las mujeres".

Ayer el área de prensa de Segob difundió una segunda campaña con otro enfoque completamente distinto, es la iniciativa Spotlight de la ONU cuyo mensaje no es "contar hasta diez". En su sitio http://www.onu.org.mx/iniciativa-spotlight/ informa que son "una alianza global de la Unión Europea, UE, y de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo". Y explica que "En México, donde 10 mujeres son asesinadas cada 24 horas, la Iniciativa Spotlight concentra sus esfuerzos en la prevención y eliminación del feminicidio en 5 municipios de tres estados del país: Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México, y Chilpancingo, Guerrero" por lo que su trabajo es en alianza con el gobierno federal.

El spot en su versión México, informa a las mujeres víctimas de violencia en confinamiento, a pedir ayuda a una vecina, preparar una mochila de emergencia y llamar al 911. La producción fue realizada por la casa Neural Films y Ausencia Colectivo.

(Karla Alva)