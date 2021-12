Así reportan medios internacionales la tragedia de migrantes en Chiapas

CHIAPAS, MÉX.- Esta tarde un camión que iba a exceso de velocidad perdió el control en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez a la altura del puente "Ángel Albino Corzo" y cobró la vida de 53 personas, entre ellas niños, de acuerdo con el último informe emitido por las autoridades locales.

Así es como lo han retratado los medios internacionales; mientras que las noticias de habla inglesa se centran en la ruta que los migrantes utilizan para llegar a su destino, los medios de habla hispana se centran en las condiciones en las que estas personas viajaban y ambos resaltan el número de víctimas.

El medio "En Segundos", de Panamá informó que 107 personas viajaban hacinadas al interior de la caja del camión.

Por su parte, Telemundo destaca que de acuerdo con el informe de las autoridades locales hay 58 heridos y al menos tres personas se encuentran en estado grave y otras 18 están estables pero continúan hospitalizados, hasta el corte de esta edición.

(Fotografía: Cuartoscuro)

Los Angeles Times ha descrito la situación como "la última tragedia que le ha ocurrido a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos", ya que este estado es un destino común de los migrantes.

Además destacó que los viajantes eran más de 100 y que al menos 58 quedaron heridos: "En un video, una mujer con un vendaje en la cabeza se sentó a la mitad de la autopista mientras cargaba a un niño que aparentemente tiene alrededor de seis años", describió.

????? #ALERTA | Reportan más de 49 migrantes muertos y 58 lesionados en accidente de tráiler en #Chiapas https://t.co/CJbTsBwxV3

?? @PublimetroMX pic.twitter.com/Ydn0s4L0RG — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

Aunque las autoridades mexicanas ya han confirmado que las víctimas de la volcadura son migrantes provenientes de centroamérica, algunos de los medios internacionales aún mantienen sus reservas frente a la identidad de los afectados.

Para CNN podría existir un indicio de la procedencia de las víctimas en la proximidad de Chiapas con Guatemala.

Sin embargo, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno informó que la mayoría provenían de Guatemala y El Salvador.

???#VIDEO | Al menos 49 personas murieron, entre ellos niños, y 60 más resultaron heridas luego de que un #tráiler volcara en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla

Gutiérrez: Marco Antonio Sánchez, director del Instituto de #Bomberos del Estado de #Chiapas https://t.co/CJbTsBwxV3 pic.twitter.com/TF0aok66TD — La Silla Rota (@lasillarota) December 9, 2021

Mientras que en The Washington Post y The New York Times también se le presta importancia a la desalentadora imagen de los cuerpos yaciendo sobre el asfalto cubiertos por mantas "es uno de los accidentes más mortíferos desde el accidente de auto en la frontera de Estados Unidos ocurrido en Marzo", resaltó este último.

En la descripción del Washington se encapsula lo que los medios anglosajones han dicho:

"Las fotos de la escena muestra a las las víctimas esparcidas por el pavimento y dentro del compartimento de la caja de carga del camión. Más tarde, los rescatistas ordenaron los cuerpos en filas de sábanas blancas, uno al lado del otro, sobre el asfalto".





(Fotografía: Cuartoscuro)

El Washington también expuso una declaración de uno de los sobrevivientes, quien confesó que habían abordado el tráiler en México, cerca de la frontera con Guatemala y habían pagado entre 2 mil 500 y 3 mil 550 dólares para trasladarlos a Puebla y ahí presuntamente se encontrarían con otro grupo de migrantes para llevarlos a la frontera con Estados Unidos.

"En los meses recientes las autoridades mexicanas han tratado de impedir que los migrantes se trasladen en grandes grupos hacia la frontera estadounidense pero el clandestino e ilícito flujo de migrantes ha continuado".

(Fotografía: Cuartoscuro)





Por su parte, la agencia de noticias Reuters incluyó una declaración de uno de los voceros oficiales de Guatemala quien en entrevista con Milenio televisión, un medio mexicano dijo lo siguiente:

"Esto nos muestra cómo la migración irregular no es el mejor camino", señaló Kevin López.

Para la agencia, la opinión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden también es un punto clave: "La administración de presidencia ha urgido a los migrantes a no dejar sus hogares para migrar a Estados Unidos".

LA POLICÍA MEXICANA TOMA MEDIDAS ENÉRGICAS CONTRA MIGRANTES: AP

Associated Press fue la agencia de noticias más retomada por los medios internacionales, quien para dotar de contexto incluyó la declaración de un activista llamado Irineo Mujica, dirigente de una marcha de más de una centena de migrantes que han caminado por más de un mes y medio a través del Sur de México.

"Responsabilizo a la policía de México de tomar medidas enérgicas contra las caravanas migrantes [...] esa policía que nos mató, que nos asesinó, es quien dirige este tipo de tragedias", recalcó Mujica.

¿CUÁL ES LA RUTA MIGRANTE?

La BBC Mundo describió la ruta que seguía el camión que se accidentó esta tarde: "es una de las más habituales entre los migrantes que huyen de la pobreza y violencia de Centroamérica y deciden viajar rumbo a México o Estados Unidos", informó.

Entre enero y octubre de este año más de 228 mil migrantes fueron detenidos por las autoridades mexicanas, casi 64% más que en 2020 y más de 82 mil personas fueron deportadas en este mismo periodo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.

ESTRATEGIA MILITAR ANTI MIGRACIÓN AUMENTA PELIGROSIDAD EN RUTAS: EL PAÍS

El diario español El País señaló que la estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de desplegar al Ejército en las dos fronteras para contener las caravanas ha obligado a los migrantes a encontrar rutas con mayor clandestinidad y por tanto más peligrosas.

"No es el primer camión con decenas de migrantes hacinados que se ha interceptado en esta ruta este año. Hace dos semanas las autoridades de Migración localizaron a más de 600 migrantes transportados en tráileres por el sureste de México, Veracruz y Tabasco", dijo el medio.

(Fotografía: Especial)

na