Así reaccionaron algunos funcionarios ante acusación de la UIF a EPN

Las reacciones de algunos funcionarios mexicanos no se hicieron esperar luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez diera a conocer, en la conferencia mañanera de este jueves, que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En conferencia mañanera, de este 7 de julio, el funcionario federal explicó que la investigación se abrió el 20 de octubre de 2021, al conocer de operaciones financieras donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos, como transferencias bancarias por más de 26 millones de pesos de México hacia España.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refirió que en México "no hay impunidad, no se esconden las cosas, no se ve en lo oscurito, se hace transparente y se presenta a la fiscalía".

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dijo que es "muy estricto en el principio de presunción de inocencia y del debido proceso"

"Nunca me he sumado ni me voy a sumar a los coros de venganza ni a los coros de persecución política", indicó.

Antes de juzgar se debe conocer la averiguación y la carpeta de investigación, señaló.

"Me alejo de cualquier Intento de persecución contra el expresidente de la República (Enrique Peña Nieto) y contra cualquier persona que se le persiga", puntualizó en declaraciones a la prensa en la Cámara de Senadores.

Insistió en que es partidario del Estado de Derecho. "Soy estricto en observar el principio de legalidad y todos deberíamos hacerlo. Por eso, desde el Senado yo no lanzo condenas y no me sumo a esos climas de linchamiento", reiteró Ricardo Monreal.

El expresidente de México, el panista Vicente Fox, dijo que el mensaje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra Peña Nieto es "aguas, Enrique, si metes la mano, te chingo".

El extitular de UIF Santiago Nieto expresó que "los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito"

"La información relacionada con Enrique N, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes", dijo.

Pablo Gómez puntualizó que "derivado de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se detectó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, 26 millones 1,400 pesos".

"Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022", detalló el titular de la UIF.