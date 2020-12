Así puedes obtener apoyo de $11,460 si un familiar murió por covid-19

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio detalles del nuevo apoyo funerario por el fallecimiento de un familiar a causa del coronavirus covid-19.

En conferencia mañanera, Robledo dio a conocer que este nuevo apoyo es solidario, universal y directo para todas las familias de personas que hayan fallecido por el virus.

El apoyo será de un monto de 11 mil 460 pesos, detalló.

Dijo que está enfocado para contribuir a los gastos inesperados, muchos de ellos gastos funerarios a los que tuvieron que incurrir en el momento del fallecimiento de su familiar.

Se puede hacer solamente una solicitud por persona fallecida, indicó.

Destacó que no hay implicación de la Seguridad Social, ya que no importa si perteneces o no al IMSS para poder reclamar este apoyo. "Es para todas las familias que hayan perdido a una persona con la enfermedad", apuntó.

Agregó que se pide de forma voluntaria a través de la plataforma digital y se dará a los familiares de víctimas fallecidas a partir del 18 de marzo pasado y hasta el final de la declaratoria de emergencia en el país.

La plataforma digital estará en operación a partir de las 9:00 horas.

El portal al que se debe entrar es: https://deudoscovid.gob.mx. También podrías realizarlo en alguna oficina del DIF si no cuentas con servicio o acceso a Internet.

(Luis Ramos)