Así nos "engañó" noche a noche López-Gatell sobre muertes por covid

¿Cómo nos engañó el subsecretario Hugo López-Gatell cada noche con las cifras de víctimas por covid-19? La pandemia en México aumentó a niveles nunca antes vistos durante enero y nos llevó a la dolorosa cifra de más de 150 mil mexicanos muertos, por lo menos de manera oficial. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó que al menos 44 mil 439 más quedaron en el subregistro de las autoridades, por falta de pruebas y de atención oportuna, y eso tan solo en ocho meses, por lo que seguimos sin saber con mayor certeza qué sucedió de agosto del año pasado a enero del 2021.

El Inegi presentó este miércoles su informe sobre muertes registradas en 2020, con datos preliminares que van del 1 de enero al 29 de agosto. Señaló que en los primeros ocho meses del año pasado, murieron por coronavirus 108 mil 658 personas, cifra que muestra el subregistro que hay en los datos oficiales que da la Secretaría de Salud.

En el registro que presenta cada tarde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se informó que del 18 de marzo al 29 de agosto ocurrieron 63 mil 819 defunciones por covid-19.

Los nuevos datos del Inegi indican que Salud no contabilizó, en ese mismo periodo, la muerte de 44 mil 839 mexicanos que fallecieron a causa del virus Sars-CoV2. Con base en esta información, en los primeros ocho meses de 2020 ocurrieron 70% más decesos por covid-19 de los que dio a conocer el subsecretario López-Gatell en las conferencias de la tarde.

Por la tarde, la Secretaría de Salud indicó que el grupo de exceso de mortalidad estimó que en el mismo periodo ocurrieron 126 mil 299 muertes por coronavirus, mientras que el Registro Nacional de Población indicó que se registraron 113 mil 954.

La dependencia señaló que para ese mismo periodo tiene el registro oficial de 75 mil 955, de acuerdo con el SISVER. Los datos presentados en las conferencias vespertinas tienen un desfase y si se revisa la información, las 75 mil muertes se reportaron hasta los días 24 y 25 de septiembre.

Considerando este hecho, esto nos da una idea de que los 150 mil mexicanos que el gobierno reconoce que han muerto por covid-19 hasta ahora, son sólo una parte de todos los que en realidad se quedaron en el camino durante esta batalla contra la pandemia.

El Inegi explicó en su informe que la cifra de 108 mil 658 personas que fallecieron por coronavirus surgió del análisis de certificados de defunción los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público, por lo que incluye a aquellos en los que se menciona la sospecha de covid.

Desde el 13 de abril, La Silla Rota documentó en el texto "Los extraños números de Hugo López-Gatell sobre decesos por covid-19" que desde entonces había discrepancias en el número de muertes que tenían registradas los gobiernos estatales.

El 1 de julio, La Silla Rota dio a conocer un informe de la Secretaría de Gobernación con base en datos del Registro Nacional de Población, en el que se mostraba el subregistro en las muertes por covid-19. Hasta el 19 de junio, las actas de defunción indicaban que había 38 mil 815 decesos por esta causa, mientras que la Secretaría de Salud contabilizó 18 mil 421 muertes menos, ya que hasta ese día sólo reportó 20 mil 394.

Durante casi un año de pandemia, el subsecretario Lopez-Gatell se ha defendido de los señalamientos por "esconder" la cifra real de muertes por covid, al señalar que poco a poco un comité de expertos determinaría si las personas cuyo resultado quedó sólo en sospecha, realmente fallecieron a causa del virus.

A GISELA NO LE DEMOSTRARON QUE SU TÍA MURIÓ POR COVID

De acuerdo con expertos, uno de los principales problemas ha sido la negativa a hacer pruebas de diagnóstico, lo que a lo largo de estos meses ha llevado a que miles de mexicanos fallezcan sin saber que tenían coronavirus. A esto se suma que muchos de ellos no lograron llegar oportunamente a un hospital o aunque estuvieron internados no les hicieron este test.

En el libro "La Historia Oscura detrás de la Pandemia. El baile de cifras del López-Gatell" se incluye la historia de Lizbeth, quien murió el 7 de mayo en el Hospital General de México Eduardo Liceaga, aunque estuvo casi 15 días internada nunca le realizaron la prueba de diagnóstico, por lo que es uno de los 44 mil 439 mexicanos que quedaron en el subregistro.

"A mí no me demostraron que falleció por covid, yo no voy a decir que falleció por covid, para mí fue una negligencia total", enfatizó su sobrina Gisela cuando fue entrevistada, con el dolor de su muerte y la incertidumbre de no contar con algo que les compruebe que fue por covid, aunque en su certificado de defunción se menciona "neumonía, probable Sars-CoV2".

Lizbeth era una mujer trans de 49 años, era estilista y activista de derechos humanos. Su familia la recuerda como alguien que siempre se preocupaba por ellos, los cuidaba y tenía el sueño de poder comprar una casa para que todos vivieran juntos.

Ella comenzó con síntomas el 25 de abril, los cuales se fueron agravando y dos días después llegó al Hospital General, donde permaneció internada hasta el día en que falleció.

La familia solicitó que a Lizbeth le hicieran la prueba de covid-19 y en el hospital les indicaron que el jueves 7 de mayo les entregarían el resultado, el cual nunca llegó.

El jueves 30 de abril, fue la última vez que Lizbeth tuvo comunicación con su sobrina. A través de un mensaje de texto les dijo que sí se quería intubar porque ya estaba sufriendo mucho por la dificultad para respirar. Gisela le respondió que estuviera tranquila, que todo iba a salir bien.

"Nada más me respondió 'Te amo, bebé', y ya, prácticamente esas fueron las últimas palabras que escuché de mi tía, bueno que vi, porque fue un mensaje de texto", expresó Gisela mientras se le quebró la voz.

"NO LO QUIEREN VER, PERO SE LES ESTÁ SALIENDO TERRIBLEMENTE DE LAS MANOS"

En la Mesa de opinión El Heraldo La Silla Rota conducido por Alfredo González y Jorge Ramos, especialistas coincidieron en que el gobierno falló desde el inicio al no realizar las suficientes pruebas de diagnóstico y urgieron a hacer cambios en la estrategia, ya que de lo contrario no se verá alguna diferencia en el desarrollo de la pandemia.

Al ser cuestionados sobre las fallas en la estrategia para combatir al covid-19, los especialistas coincidieron en que es necesario hacer un cambio, ya que de no hacerlo se seguirán viendo los mismos resultados obtenidos hasta ahora.

Para Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, uno de los problemas es que las autoridades no permiten que otros especialistas colaboren ni aceptan críticas. "El caso del famoso subsecretario es que nunca se equivoca, nunca reconoce nada y nunca cambia nada", señaló.

Xavier Tello, analista y consultor de políticas en salud, expresó también que "hay un problema grave en esta subsecretaría y es la arrogancia y el no querer cambiar de posición, el no querer decir nos equivocamos, el no entender las premisas básicas de qué haciendo lo mismo no esperes resultados diferentes y la mayor de las arrogancias ha sido salir abiertamente a atacar y a cuestionar a todo aquel que no está de acuerdo.

"Creo que si no hacemos un alto y nos ponemos a reflexionar en lo que se ha hecho mal y no lo corregimos, esto no va a poder mejorar nunca. Es una responsabilidad compartida, si, pero creo que en este momento está en manos del gobierno tomar mejores decisiones, porque no lo quieren ver, pero se les está saliendo de las mano terriblemente", enfatizó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, este miércoles, en sustitución del presidente López Obrador convaleciente por covid, afirmó que la pandemia está "absolutamente contenido y en un ligero descenso".

La pandemia está absolutamente contenida y en un ligero descenso: @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/07pTIIIWdS — Avi ???? (@avieu) January 27, 2021

LLEVAMOS UN AÑO DE TOMAR MALAS DECISIONES SIN SABER LA CIFRA DE CONTAGIOS, ALERTAN

Al inicio de la pandemia, el subsecretario López-Gatell dijo que la covid-19 era más leve que la influenza, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a salir y a darse abrazos aún cuando ya se sabía que el virus estaba en México.

A esto se sumó la controversia sobre el uso del cubrebocas, del que el subsecretario dijo que "tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad" y luego señaló que "sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve".

Para Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas, las autoridades subestimaron al virus, ya que si bien era desconocido, no se aplicó un criterio de máxima precaución para evitar su propagación. Asimismo, recordó que el subsecretario siempre dijo que sólo se harían pruebas de diagnóstico a quienes tuvieran síntomas graves, medida que no cambió en estos meses.

Tello señaló que en México seguimos sin tener una política de pruebas de diagnóstico, que es lo que ha ayudado a otros países a tener un mejor control de la pandemia.

"Estamos por cumplir un año de no tener, de no saber y de tomar malas decisiones con base en lo que no sabemos. (...) No podemos, como una base misma del manejo de una epidemia, estar nosotros dando solamente bandazos y no saber cuántos tenemos, necesitamos conocer cuántos contagiados tenemos y después conocer a sus contactos y aislarlos", destacó.

López Cervantes recordó que el gobierno nunca hizo el intento de contener la pandemia, sino de mitigar, por lo que la estrategia de las autoridades sólo se tradujo en poner más camas y ventiladores, pero no se hizo mucho por cortar las cadenas de transmisión.

"Eso era la declaración cifrada de la intención del gobierno federal, que era buscar que llegáramos a generar inmunidad de rebaño y que la epidemia se apagara por sí misma, no tomó en cuenta que por las características de esta enfermedad, esto iba a costar un número elevadísimo de muertes

"Y lo que estamos viendo ahora ya con cifras del Inegi es qué hay una subestimación muy importante en la cantidad de personas afectadas, fallecidas desgraciadamente por esta enfermedad y que es el reflejo de la falta de definición de mejores opciones de control que se pudieran haber implementado desde el año pasado", enfatizó.

Respecto a la inmunidad de rebaño, Erdely indicó que con base en los datos la Encuesta de Salud y Nutrición sobre inmunidad al virus Sars-CoV2 y la tendencia de los contagios, en este momento aproximadamente 50 millones de mexicanos ya estuvieron expuestos al virus y estimó que para mediados de año podríamos llegar a 92 millones, que es el 73% de la población.

