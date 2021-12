"Así no vamos a ganar ni Aguascalientes": afirma Martín Orozco, gobernador del PAN

El gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, cuestionó que si se cambian las reglas para establecer quién será el o la candidata a la gubernatura del estado, el PAN podría perder las elecciones de 2022.

"En un video de él con la y el posible candidato de un acuerdo y ayer viene a Aguascalientes y dice que siempre no qué habrá otras mediciones y no simplemente la encuesta y así menos", afirmó Orozco en entrevista con Joaquín López Dóriga. De acuerdo con la filtración de un audio, el presidente del PAN, Marko Cortés, no será posible que su partido otras elecciones de 2022 además de las de Aguascalientes.

El actual gobernador afirmó que a pesar de que no comparte el pronóstico de Marko Cortés sobre el futuro electoral del partido blanquiazul, si la militancia no está unida y no tiene claridad sobre los mecanismos de designación de candidatos, se complicará el escenario para el PAN.

"El tema es que las reglas sean claras, que se cumplan y que realmente muestre el presidente una objetividad y una imparcialidad en el proceso y quien sea, la diputada o el senado, pero que no nos haga cambio de jugadas.

Orozco reconoció que Aguascalientes es un bastión del PAN producto de su trabajo como gobernador y de la participación de diversos sectores por lo que tienen interés en refrendar al panismo en la entidad.

"No podemos correr el riesgo de ese estado que tiene mayores posibilidades aunque los otros, insisto, que también tenemos posibilidades, simplemente hay que trabajar y buscar la unidad al interior de los estados que se van a ir a elecciones el próximo año", afirmó el gobernador.

Martín Orozco afirmó que es necesario que Cortés reflexione en torno a modificar la estrategia y haya un cambio de timón rumbo al 2024 porque ya hay inconformidades entre diversos grupos al interior del partido.

"Hay una crisis, hay que aceptarla para poder replantear el objetivo de partido como oposición y con la mira de llegar al 2024", afirmó Orozco.

Aguascalientes se ha vuelto el epicentro de la contienda en el PAN pues es el único estado, según Cortés, que el partido puede ganar.

CUESTIONA DAMIÁN ZEPEDA RESULTADOS DEL PAN EN NAYARIT; HAY CRISIS, AFIRMA

El senador panista Damián Zepeda cuestionó los resultados electorales que su partido obtuvo en Nayarit y afirmó que es necesario reconocer que el PAN atraviesa por una crisis.

Su partido obtuvo 2.5 % de los votos en la elección de senador, por debajo de todas las fuerzas políticas que contendieron en la elección.

Esto, a pesar de que el PAN fue el Partido que gobernó en la entidad hasta este año cuando perdió la gubernatura frente a Miguel Ángel Navarro que representó a Morena.

"Nayarit lo ganamos en 2017 y lo perdimos hace unos meses... Ayer hubo elección para el Senado, el PAN 5to lugar con 2.4 % de votos, debajo de TODOS los partidos. La elección fue entre Morena y MC. Debemos reconocer crisis y corregir rumbo. Dejar de ver sólo hacia adentro", afirmó el senador.

El también expresidente nacional del PAN ha sido crítico de la actual dirigencia del partido encabezada por Marko Cortés a quien ha acusado de tener una actitud derrotista y entreguista.

Nayarit eligió el pasado fin se semana al senador faltante de la Cámara alta luego de que el senador Navarro dejara su puesto para ser gobernador de la entidad.

Sin embargo Morena fue el partido que hasta ahora, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, aventaja las elecciones con su abanderada Rosa Elena Jiménez Arteaga.

LA DECLARACIÓN POLÉMICA DE MARKO CORTÉS

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó en un audio que se filtró a principios de noviembre a los medios de comunicación que su partido no tenía posibilidades de ganar las elecciones de 2022 en ningún estado más que en Aguascalientes.

A partir de ahí se ha desenvuelto una a importante crisis dentro del partido pues diversos liderazgos panistas han rechazado tanto las decisiones de Cortés en torno a las elecciones como sus decisiones partidarias.

Damián Zepeda ha sido uno de los principales críticos de Cortés y ha anunciado públicamente que no acompañará al presidente del Partido en las decisiones que ha tomado.

SE DESATA CRISIS EN EL PAN

Apenas el 12 de noviembre, la senadora por Aguascalientes Martha Márquez Alvarado renunció al Partido Acción Nacional (PAN) tras una militancia de 18 años, con lo que se desató una ola de críticas a la dirigencia de Marko Cortés, a quien se le acusó de tener una dirigencia incapaz de aglutinar al panismo y no tener el diálogo y consenso como base.

En sus redes sociales, la senadora hizo de conocimiento que tras 18 años de militancia en Acción Nacional renunció a ser parte del Consejo Nacional, al Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina y tampoco pertenece ya al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.

En la grabación, Márquez Alvarado aseveró que Acción Nacional perdió la esencia bajo la actual dirigencia nacional, la cual se encuentra actualmente bajo el mando de Marko Cortés, a quien acusó de no permitir la democracia en el partido.

"En Acción Nacional existen personas honorables, dignas de representar al PAN (...) La dirigencia Nacional del PAN hoy no permite que haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos el presidente en turno y el ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN", argumentó.

Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en Acción Nacional, porque sería cómplice del daño que se les hace a las familias ", explicado.

Márquez Alvarado es la tercera baja de la bancada del PAN en el Senado de la República, tras las renuncias de Gustavo Madero quien se fue a la bancada plural y Judith Fabiola Vázquez Saut que pasó a Morena.

Un día antes, se dio a conocer que la senadora Judith Fabiola Vázquez Saut, suplente de Indira Rosales, dejó su cargo en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a la bancada de Morena.

El 25 de noviembre, el diputado Roberto Valenzuela Corral formalizó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) y solicitó incorporarse a la bancada del Pan en San Lázaro, después de votar a favor del nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. https://lasillarota.com/nacion/diputado-federal-denuncia-haber-recibido-amenazas-de-muerte-por-parte-del-pan/587696

La bancada panista había calificado de "intransitable" el nombramiento de Gómez Álvarez.

En un oficio entregado este jueves al presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, el legislador de Aguascalientes notificó su decisión de formar parte de la bancada morenista.

Simultáneamente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó al diputado presidente la adhesión de Valenzuela Corral.

Con este movimiento, Morena pasa de 201 a 202 diputados federales, mientras el PAN reduce de 114 a 113 sus integrantes en San Lázaro.

DIMES Y DIRETES

A principios de noviembre, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que los dichos de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, sobre que el instituto político solo tiene ventaja real en su entidad para ganar las elecciones de 2022, es muestra de su actitud derrotista.

En entrevista con medios de comunicación locales, Orozco aseguró que Marko Cortés estuvo en su oficina hace unas semanas y que "dio por perdida" la elección presidencial de 2024, pero utilizará a algunos de los gobernadores del PAN para tratar de no perderla.

"En mi propia oficina, a un lado, me lo dijo: ´no, es que aquí me la voy a pasar, en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar ´; eso ya me lo había dicho", aseguró.

El gobernador blanquiazul calificó como "un descaro y una desfachatez" que Marko Cortés buscara la reelección de su partido, en el momento que dijo eso, "con esa visión de derrota".

Además, el gobernador explicó que la estrategia del recién reelecto presidente del PAN será utilizar a los gobernadores de Guanajuato, Yucatán y Chihuahua con el objetivo de rescatar lo que sea posible para las próximas elecciones.

"Y le agrego algo –que seguramente también causará ruido, pero pues es el momento–, me dijo ´no, es que es la realidad, y buscaremos impulsar y motivar a Diego (gobernador de Guanajuato), a Mauricio Vila –y que lo sepan mis compañeros porque los estimo– y a Maru, gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 2024´".

Orozco afirmó no estar de acuerdo con la valoración de Marko Cortés y reiteró que no está de acuerdo con la manera en la que el panista ha manejado el partido desde hace unos años cuando el PAN empezó a perder las elecciones cada año.

"Y hacia atrás está peor porque el 19, parece que se nos olvida, para que veas el descaro de reelegirse, el 19 perdimos Puebla y Baja California. El 20 hubo elecciones solamente en dos estados: Coahuila e Hidalgo intermedias y casi nos desaparecen. El 21 perdemos Baja California Sur y Nayarit y se rescata algo en la Cámara por una alianza, empujada por muchos sectores de la sociedad civil", analizó el gobernador de Aguascalientes.

Orozco no dudó en cuestionar en varias ocasiones la reelección de Cortés como presidente nacional del PAN que fue confirmada a inicios de octubre.

"MIENTES, MARTÍN OROZCO"

Marko Cortés reviró al gobernador de Aguascalientes al decirle "¡Mientes, Martín Orozco, no le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022.

"O sea, cuál es la carta de presentación para reelegirse y cuál es la esperanza que le brinda a la militancia en un 22 y un 24 que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido", afirmó el gobernador.

Julen Rementería, coordinador de los panistas en el Senado de la República, negó que Marko Cortés de por perdidas las elecciones en 2022 y 2024. Aseguró que el audio filtrado ha sido descontextualizado.

"Lo único que yo he oído de Marko Cortés es la invitación a sumar, a generar un esfuerzo colectivo en el PAN", dijo Rementería.