Así me fue en mi primer cumpleaños celebrado de manera virtual (Foto Especial)

La reunión por mi cumpleaños fue un éxito. Mis amigas y amigos aguantaron estoicos, alegres y fueron grandes conversadores como siempre durante seis horas. Si acabó el convivio fue porque ya estábamos cansados. Ahora sí que los años no pasan en balde. Nos despedimos y cada quien cerró su sesión en la computadora o tablet y ahí acabó el festejo virtual cuya convocatoria organizó mi esposa adorada.

Fue un cumpleaños de felicitaciones lejos físicamente, pero cerca gracias a la tecnología. Lejos por la pandemia de la covid-19 que nos obliga al distanciamiento social para no contagiar ni contagiarnos, pero cerca gracias al afecto, a las coincidencias, a las anécdotas y recuerdos y a todo eso que nos identifica como amigos y que perdurará mucho tiempo, más que esta pandemia.

Para todos los que festejamos un año más de vida en abril y mayo nuestro cumpleaños será inolvidable. Lo celebramos encerrados –si fuimos responsables -aunque acompañados vía una computadora incluso por gente que quizá no veíamos hace años, pero que en momentos de crisis sabemos que es con la que queremos conversar cuando envejezcamos.

Un cumpleaños inédito. La situación más similar fue la que vivimos en 2009 con la influenza por el AH1N1, que no duró tanto tiempo. Aparte de que no había tantas plataformas para estar conectados. El Facebook apenas comenzaba a despuntar, lo mismo que Twitter, no había Whatsapp y lo más cercano a eso era el Messenger del BlackBerry, empresa hoy en quiebra. Netflix para matar el tiempo ni hablar....

Ese año hubo recomendaciones para no hacer fiestas, pero algunas se hicieron, discretas. Ahora ni eso y no porque no se pueda. Va en riesgo nuestra salud y tranquilidad.

Es por eso que con la pandemia de este año tomo notoriedad el concepto de fiesta virtual. Claro que para pasar un cumpleaños así es necesario empaparse de las nuevas tecnologías o aplicaciones. Porque ¿cuántos usaban Zoom antes de la pandemia, o incluso sabían que existe?

Entonces para tenerla hay que descargarla en la computadora o en la tablet o el celular si la memoria no se desconchinfla. Pero si no está el Messenger de Facebook, el Skype que retomó bríos, lo mismo que los Hangouts o Meet de Google e incluso Whatsapp que anunció hace poco chats hasta de 4 personas.

Se recomienda que las familias invitadas no superen a las 10, depende la aplicación. Para hacerla más divertida se sugiere que vistan de un estilo temático particular, como de los 80, raperos, reggaetoneros, rockeros, lo que se prefiera, eso ya es a gusto de los festejados.

Los regalos ante la imposibilidad de entregarlos físicamente se sugiere enviarlos al domicilio del festejado. Sigo esperando.

Respecto a la música, se puede compartir una lista y conectarla al mismo tiempo, para que todos oigan las mismas canciones. Es algo un poco autoritario, porque no a todos les gusta la misma como para tenerla en su casa, así sea el cumpleaños de alguien muy querido. Así ocurrió en mi caso, que solo una persona mantuvo la lista durante todo el festejo.

Aun sin cumpleaños las conversaciones pueden resultar divertidas. Uno descubre que algunas de esas aplicaciones tienen juegos para comer hamburguesas o filtros para poner bigotes o rostro con forma de pie, eso lo adoran los niños.

Pero antes, eran aburrídisimos los videochats, porque solo los usaban los académicos o los hombres de negocios y eran conexiones donde los participantes tenían conductas muy propias, y aunque estuvieran en su casa debían comportarse a la altura del tema de discusión.

Un lado oscuro de las conversaciones virtuales es que pueden ser intrusivos o revelar detalles íntimos sobre los cuales los mirones están a la caza.

Hemos visto desde los clásicos de un niño que interrumpe a su mamá o a su papá y no lo deja platicar y aunque el papá o mamá sonría con aire comprensivo, su mirada es de ´Deja que acabe la conversación...´, aunque entre más latoso es el niño, más simpáticos son.

Otros casos no son tan gratos, hemos visto el de un conductor de un programa deportivo que mientras participaba en un chat de opinión desde su casa manotea y le pega a su computadora que se mueve y deja ver que aunque arriba lleve una camisa muy formal, abajo sólo llevaba trusa. La tecnología también nos desnuda.

Ni qué decir de esas conversaciones virtuales donde algunos fondos revelan pisos llenos de ropa o libros desordenados.

Otra variante que acabo de ver son los baby shower virtuales. Lo vi en el caso de la actriz de telenovelas Sherlyn, quien próximamente será mamá. Tuvo de invitadas a Alessandra Rosaldo y a Isabel Lascuráin, entre otras. En realidad es muy similar a un cumpleaños, pero ahí hablan de temas maternales y dan consejos a la futura mamá.

Una variedad que ya existía y ha tomado auge es la de las actrices para adultos que ahora tienen más clientes, según refieren algunos portales.

El encierro de los mirones ahora resulta menos raro y ellas a cambio le sacan provecho.

Las reuniones virtuales son lo de ahora, sirven para recuperar amigos, para acercarnos más al familiar que vive lejos e inluso para hablar con los compañeros de trabajo y conocer una parte de su casa sin ser invitados.

Eso es bueno.

Pero siempre será mejor la reunión sin distancia social. La pregunta es, ¿cuándo las recuperaremos como las conocíamos, entre abrazos y saludos de mano sin miedo al contagio?