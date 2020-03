Así habló AMLO ante los líderes del G20 +video

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió a través de redes sociales su primera participación en una reunión del G20, sucedida la mañana de este jueves, grupo de las economías más poderosas del mundo, en la que dio la postura de México ante las crisis del coronavirus covid-19.

Por videoconferencia, el mandatario mexicano estuvo frente a los líderes mundiales y los llamó a iniciar una tregua, para que en medio de la crisis de covid-19, no haya cierre de fronteras, políticas arancelarias unilaterales y que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los países.

"Ánimo", insistió López Obrador al resaltar que con "la fraternidad universal" se logrará vencer al coronavirus.

Les comparto mi intervención con los jefes de Estado del G20. pic.twitter.com/tdgEv9EG4G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2020

