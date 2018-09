Así funcionará la Comisión de la Verdad de AMLO

REDACCIÓN 26/09/2018 09:07 p.m.

Como lo comprometió durante su campaña por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador refrendó que a partir del 1 de diciembre, cuándo inicie su gestión, ordenará la instalación de la Comisión de Investigación por la verdad y la justicia para dar especial atención al caso Ayotzinapa.

En su reunión con padres de los 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Brugos en Ayotzinapa, Guerrero, el mandatario electo reiteró que integrará una comisión para reanudar la búsqueda de quienes, a cuatros años, siguen desaparecidos, así como para seguir la investigación de los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

Para López Obrador la comisión de la verdad es una herramienta importantes que va a tener voz predominante en el proceso de pacificación, acceso a la justicia, así como la reparación del daño hacia las víctimas.

Aunque aún está pendiente definir algunas particularidades sobre el organismo de próxima creación, hay otros aspectos ya definidos para la implementación de la también llamada "comisión de la verdad".

--Instalación

De acuerdo con el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, apenas rinda protesta como presidente de la república, el 1 de diciembre, ordenará la instalación de la Comisión de Investigación por la verdad y la justicia.

Está comisión dependerá de la nueva Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República. Ningún funcionario de la PGR tendrá injerencia o participación al interior o para efectos de coordinación con otras instancias.

--Integración

La Comisión de la Verdad estará integrada por los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, representantes de organismos por la defensa de los derechos humanos que los han apoyado, miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de las dependencias del gobierno federal que sean requeridas.

También habrá representación internacional, participarán integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.

--Investigación y búsqueda

Según detalló Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, se reanudará el mecanismo de búsqueda de los normalistas a partir de 1 de diciembre.

Adicionalmente se hará todo un desarrollo de investigación retomando los informes que han hecho los organismos internacionales: Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos; así como la propia investigación de la Procuraduría General de la República.

Encinas detalló que se mantienen conversaciones con el GIEI, grupo que mantienen vigente un mecanismo de investigación.

--Acciones por omisiones de las autoridades

Asimismo se anunció que se investigarán las omisiones de las autoridades, al igual que violaciones al debido proceso.

Alejandro Encinas recordó que hay confesiones que se obtuvieron a través de la tortura, lo cuál será sancionado, independientemente del nivel de autoridad. Del mismo modo se investigarán a las autoridades ante indicios de omisión.

"Se van a investigar todas las instituciones, aquí no hay fueros, se va a investigar todo sin lugar a dudas. Han pasado 4 años no solo de una actitud omisa sino de dolo en la investigación (...) No es cacería de brujas, vamos a buscar la verdad".

