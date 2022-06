Así fueron las amenazas que hicieron huir a 2 periodistas chiapanecos a EU: El País

El diario español El País documentó las amenazas del narcotráfico que obligaron a los periodistas y esposos, Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters, a huir de Tapachula, Chiapas, a Estados Unidos.

Los periodistas narraron que la llamada del 13 de mayo fue la que los hizo tomar la decisión de salir de su estado natal en México, pues la voz en el teléfono les dijo: "vamos a matar a tu familia". García Davish contó al rotativo español que esta voz había hecho ya varias amenazas, pero esta vez dijo conocer la dirección de los comunicadores y detalló la forma en que asesinarían a su esposa y a su hija si "no cooperaba".

"Yo he estado en el culo del diablo, no es la primera vez que paso miedo, pero nos acordamos de Freddy", agregó el periodista.

Así recordó a Freddy López, un periodista que la pareja conocía, quien también recibió amenazas y fue asesinado en octubre de 2021 en la entrada de su casa en San Cristóbal de las Casas.

Por su parte, María de Jesús Peters, ganadora del premio Ortega y Gasset a Mejor Fotografía en 2020, dijo a El País que sus colegas de medios de EU les hicieron ver la magnitud de las amenazas.

"Todos nos decían que saliéramos de ahí. De Tapachula, donde nacimos y donde tenemos nuestro trabajo y nuestra vida. Al principio, pensamos que podían exagerar, pero luego nos preguntamos: ¿Qué es lo que ven ellos que no estamos viendo nosotros?", a esto ella misma respondió que lo que sus colegas veían es que a los periodistas los están matando en todo el país.





EU OTORGA VISAS A PERIODISTAS CHIAPANECOS AMENAZADOS





Ante la lentitud de las autoridades chiapanecas para brindarles protección luego de que fueran amenazados de muerte por parte del crimen organizado, el pasado 10 de junio, el gobierno de los Estados Unidos les otorgó visas o permisos emergentes a los periodistas Juan de Dios García Davish y a su esposa María de Jesús Peters, quienes radican en Tapachula.

En una entrevista vía telefónica, Juan de Dios, director del portal de noticias Quadratín Chiapas, explicó que estos permisos se otorgaron gracias al apoyo que recibieron de corresponsales norteamericanos, del Comité de Protección a Periodistas y de Reporteros Sin Fronteras, quienes avalaron su trayectoria periodística.

"El gobierno norteamericano lo trató como un caso especial, lo hicieron súper rápido", detalló, al tiempo de aseverar que lo más triste es tener que salir de su lugar de origen para "comenzar de nuevo".

Además de hacer otras acciones pendientes, comentó que en breve tendrán que hablar con gente de España, misma que les pide tomar en consideración la propuesta de refugiarse en ese país.

Por su parte, María Peters, fotoperiodista del periódico El Universal, advirtió que, ante la falta de respaldo de las autoridades mexicanas, "tendremos que salirnos, ausentarnos, y pues también está de por medio nuestra hija menor de edad".

Tras agradecer también el apoyo de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, externó que es triste ver cómo muchos compañeros han perdido la vida, "es una realidad que, a los periodistas, nos están matando".

Para ella, dijo, es importante que ahora más que nunca el gremio periodístico esté muy unido, pues de lo contrario, aseveró, estarán más expuestos a ser víctimas de la violencia que azota a todo el país.

En estos momentos, dejó en claro, el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos los ha buscado, pero debido a la presión ejercida a nivel mundial.





LOS HECHOS





Como lo informó La Silla Rota, el 25 de mayo pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se solidarizó con el periodista chiapaneco Juan de Dios García Davish, luego de que este sufriera amenazas de muerte.

En un comunicado que publicó en la red social Twitter y que luego borró, el organismo dejó en claro que se contactó con el director del medio de comunicación Quadratín Chiapas, a quien le externó su respaldo, y dejó entrever que se busca el apoyo de autoridades estatales y federales.

En el breve mensaje, la CNDH también comentó que se buscará que el reportero, con más de 30 años de trayectoria periodística, sea incluido dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y para Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ante los riesgos que presenta no sólo Juan García sino su familia.

García Davish, quien también colabora para otros medios nacionales e internacionales como El Universal, PFP, Reuteurs, Canal 4 de Inglaterra, Telemundo, entre otros, externó que no cree en el mencionado mecanismo, pues, advirtió, ni siquiera le han cumplido con las medidas cautelares.

"No pasan los policías, no vienen, nada, entonces no digan que me los están dando, pero, insisto, sí ando paniqueado", aseveró en esa ocasión el también fixer.

El pasado 13 de mayo, Juan de Dios García recibió una llamada telefónica de un sujeto que se identificó como Arturo Valencia Díaz. En la misma, le advirtió que era representante de un cártel, y le llamaba porque sabían donde vivía "y que querían llegar conmigo, de una forma 'decente y educada', con un acuerdo económico para que no dañemos o lastimemos a tu familia".





(Luis Ramos)