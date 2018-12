Así fue la gira de Marcelo Ebrard en Washington

Como parte del inicio de las actividades del nuevo Gobirno de México, el canciller Marcelo Ebrard viajó este fin de semana a la capital estadounidense, Washington D.C, para sotener una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo.

Este domingo 2 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se encontraba en dicha ciudad. De acuerdo al mensaje de Ebrard, "México buscará una buena relación con los Estados Unidos de América basada en el respeto mutuo y la identificación de intereses comunes".

Trump reconoce el apoyo de los mexicanos hacia López Obrador

Unas horas después, al término de la cena con Pompeo, el funcionario mexicano comunicó que la primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados Unidos fue "amistosa". De igual forma agradeció el respeto del gobierno de Estados Unidos hacia la nueva administración del presidente López Obrador.

El día de hoy, Ebrard visitó la embajada de México en Washington en la que sostuvo una "muy productiva conversación con el equipo que diariamente sirve a nuestro país en la capital de los Estados Unidos de América".

Por su parte, mediante la misma red social que Ebrard, Pompeo refirió que la reunión con el canciller mexicano responde al fin de continuar la cooperación en temas críticos para Estados Unidos y México.

Important meeting with Mexican Foreign Secretary-Designate @m_ebrard to continue our close cooperation on critical U.S.-Mexico issues. #Mexico continues to be a great partner to the United States. pic.twitter.com/4FrdyslWdl