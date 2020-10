Así fue la demoledora ruptura de Durazo con Fox y Martha Sahagún

Alfonso Durazo ha sido uno de los protagonistas de esta semana en la arena política al destaparse oficialmente para la gubernatura de Sonora en una conferencia mañanera, sin embargo, su nombre se ha vuelto viral luego de que el expresidente Vicente Fox reviviera una vieja rencilla con el aún secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Una guerra de tuitazos expuso que las heridas no han cerrado desde que Durazo formara parte del equipo de Fox cuando fue presidente.

“Las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco”, manifestó Fox tras conocer la salida de Durazo del gabinete de AMLO.

El expresidente envió el siguiente mensaje con motivo de las elecciones de 2021: “Aguas Sonora, no puedes ir con un fracasado!!”.

"Las ratas son las primeras que saltan" cuando se hunde el barco!!!

Pobre Sonora,,,,,

Aguas Sonora.....



Renuncio al gabinete, pero no al proyecto de AMLO: Durazo https://t.co/GdR8gVcKJv — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 21, 2020

La respuesta de Durazo llegó: “nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro”. Destacó que ha evitado responderle porque al expresidente “porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el país”.

“Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70. En ese gobierno de ratas generalizadas fui una excepción. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Desde aquí lo saludo respetuosamente”, lanzó el sonorense.

Nunca le he contestado nada al expresidente @VicenteFoxQue porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el País. Sin embargo, hoy le digo: Nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro. 1/2. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 22, 2020





PERO ¿DE DÓNDE SURGE ESTA VIEJA RENCILLA?





Alfonso Durazo salió del PRI luego de la ejecución de Luis Donaldo Colosio, cuando era candidato a la Presidencia. El sonorense era el secretario particular del aspirante presidencial y ha dicho en entrevistas que no cuenta con pruebas para señalar quién mandó matar a Colosio, sin embargo, no duda en señalar que el ataque venía desde el poder.

Vicente Fox escogió a Durazo para fortalecer a su equipo rumbo al primer gobierno de la alternancia que sacó al PRI de la silla presidencial. También fue secretario particular del guanajuatense y trabajó desde Los Pinos del 2000 al 2004, año de su escandalosa renuncia.





LA CARTA QUE CIMBRÓ AL GOBIERNO DE FOX Y MARTHA SAHAGÚN





En julio del 2004, Alfonso Durazo protagonizó un capítulo que cimbró la estructura de Los Pinos en el gobierno del primer presidente del PAN.

Se trata de su renuncia como secretario particular y vocero oficial de Vicente Fox. En La Silla Rota te contamos qué expuso en su carta de dimisión de 19 cuartillas.

El ambiente político en el último periodo del sexenio de guanajuatense era pesado. Se acercaba cada vez más el proceso electoral 2005-2006 y esta vez tendrían el papel de ser el primer partido de alternancia que dejaría el poder.

En esas fechas, el papel de la Primera Dama, Marta Sahagún Jiménez tomaba cada vez más protagonismo en el gobierno de su esposo Vicente Fox y tenía injerencia en los asuntos nacionales.

Al parecer de políticos y de propios militantes del PAN, la pareja presidencial ya estaba operando para que Sahagún fuera la candidata presidencial del albiazul para el próximo proceso electoral; con el fin de ser la sucesora de su marido.

Algunos miembros del partido, así como del gabinete federal no estaban de acuerdo. Uno de ellos fue Alfonso Durazo.

El sonorense y la Primera Dama protagonizaron algunos pleitos en Los Pinos por las formas y la manera de realizar la comunicación social. La presión y la intensión de posicionar aún más a Marta Sahagún obligaron a vocero presidencial a renunciar a su cargo.

El 5 de junio del 2004 entregó una carta de 19 cuartillas al Presidente de la República, al igual que a los reporteros de los distintos medios de comunicación en la que advertía el peligro de que desde Los Pinos quisieran imponer ‘el dedazo’ a favor de la Primera Dama.

Además, aconsejó al Vicente Fox no entrometerse en el proceso electoral y no recurrir a las viejas prácticas del PRI, ya que el país estaba caminando a la democracia.

“El peligro principal del proceso de sucesión no está, pues, en quién llegue a la Presidencia de la República sino en cómo llegue. Si no hay legalidad, equidad, democracia y arbitraje presidencial imparcial, la disputa electoral del 2006 podría llegar a convertirse en una repetición de las viejas y nocivas rondas de desconfianza sobre los resultados electorales.

“Y si las elecciones no se resuelven en las urnas, se van a resolver en las calles. Muchos mexicanos que luchamos por darle un vuelco a la historia para vivir en democracia, no nos resignaríamos a que la democracia sea una experiencia frustrada. Por el bien del país, el presidente de la República no puede tener proyecto político después de gobernar.

“El presidente debe salirse del campo de juego y tomar el silbato de árbitro; debe desplazarse completamente hacia su condición de Jefe de Estado y asumir el rol de conciliador que corresponde a tal condición; debe ser una voz unificadora y motivadora, capaz de rehacer el consenso nacional, que actúa no sólo en un marco de legalidad sino de ética política”, cita en la misiva.

Respecto a las aspiraciones políticas de Marta Sahagún, Alfonzo Durazo declaró que, sin duda, el país está preparado para ser gobernado por una mujer, pero no está listo para que sea la esposa del Presidente la sucesora.

“En ese contexto, no puedo hacer abstracción de las implicaciones de la incursión de la Primera Dama en el inventario de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial de Acción Nacional. Valoro que, si bien hay condiciones para lograr la continuidad del PAN como partido en el poder, no existen, en cambio, condiciones propicias para la candidatura presidencial de la Primera Dama. Ciertamente el país ha avanzado políticamente; tanto, que está preparado para que una mujer llegue a la presidencia de la República, sin embargo, no está preparado para que el presidente deje a su esposa de presidenta”, escribió.

En este sentido, el sonorense resaltó que su renuncia se debe a que no traicionará los principios y valores que lo llevaron a colaborar en el primer gobierno de alternancia.

“Todo tiene un límite y esta etapa ha llegado a su fin. No llegué a este proyecto por casualidad ni quiero quedarme por inercia. Tengo una visión diferente para entender los acontecimientos y mi razonamiento está cada vez más fuera de toda lógica al interior de Los Pinos. En consecuencia, no entiendo ni comparto muchas decisiones, y resultaría desleal oponerme, o incongruente si las apoyase sin estar de acuerdo con ellas. En esas circunstancias, prefiero reconocer la realidad que recurrir a la mediocridad para sobrevivir”, puntualizó.

Luego de esta carta demoledora, Alfonso Durazo se incorporó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en marzo del 2006 y desde entonces ha sido parte fundamental del equipo del tabasqueño. En 2018, el tabasqueño lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y ahora dejará el puesto para buscar la gubernatura de Sonora.





(Luis Ramos)