Así fue el debut de Emma Coronel en televisión

Emma Coronel Aispuro, más conocida como la Sra. El Chapo, hace su debut en la televisión real el lunes, a bordo de un elegante yate en Miami, con gafas oscuras y una blusa blanca con ojales.

Sus compañeros de reparto VH1 "Cartel Crew" - los hijos e hijas de notorios narcotraficantes - se desmayan en su presencia, impresionados por su celebridad como la esposa leal del capo mexicano condenado Joaquín Guzmán Loera, quien fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión estadounidense supermax. a principios de este año.

"Estaba muy nerviosa y humilde de estar en su presencia", dijo a The Post Marie Ramirez Arellano, hija de un ex narcotraficante no identificado con sede en Miami y habitual en el programa. "Ella no es una mujer normal".

Coronel, de 30 años, que se casó con el ex jefe del cártel de Sinaloa, ahora de 62 años, cuando era una adolescente, está haciendo "varias" apariciones en el programa de una hora.

En el episodio del lunes, Coronel se encuentra con Ramírez Arellano y su novio Michael Corleone Blanco, el hijo menor de uno de los miembros más notorios del cartel de Medellín en Colombia. (Y sí, ese es su verdadero nombre).

Griselda Blanco de Trujillo era conocida como la madrina de la cocaína. Ella recogió otro apodo, la Viuda Negra, por su parte en el asesinato de más de 200 personas. Con sede en Queens en la década de 1970, su imperio de cocaína generaba más de $ 80 millones al mes. Acusada por tráfico de drogas en los Estados Unidos, fue deportada a Colombia, donde fue asesinada a tiros frente a una carnicería de Medellín en 2012.

Blanco, quien dijo que ayudó a dirigir la empresa de drogas de su madre cuando era un adolescente, ahora dirige un negocio legítimo: camisetas, sudaderas y camisetas sin mangas con temas de carteles. Algunos están estampados con la imagen de su madre, otros montones de cocaína. La compañía, Pure Blanco, también está incursionando en las ventas legales de cannabis, dijo a The Post.

"No somos nuestros padres", dijo Blanco, y agregó que 22 de sus familiares murieron en violencia relacionada con las drogas. "Estamos tratando de hacer nuestro propio camino en el mundo. Legalmente."

Blanco, cuya cabeza está afeitada y cuyos brazos están cubiertos de tatuajes, se reunió con Coronel en su yate para hablar de negocios, le dijo a The Post.

"Le di algunos consejos porque está tratando de hacer el mismo tipo de movimientos que yo hice", dijo. "Es una persona muy dulce que está pasando por algo que ninguna esposa o madre debería pasar y ahora tiene que criar a dos niñas sola".

Coronel, la madre de gemelos de 7 años, está tratando de capitalizar la notoriedad de El Chapo.

Después del juicio, ella registró la marca registrada "El Chapo Guzmán" para comercializar una línea de ropa, fundas de teléfonos celulares y sombreros, según muestran los registros públicos.

Coronel estuvo constantemente presente en la corte federal de Brooklyn durante el juicio de tres meses y medio de su esposo. El Chapo fue condenado por cargos de tráfico de drogas y asesinato en febrero y actualmente cumple cadena perpetua en la prisión de mayor seguridad del país en Colorado, donde otros reclusos incluyen a Unabomber. La policía se negó a permitir que Coronel tuviera acceso a su esposo.

"Ella es una verdadera latina, una persona muy humilde, leal a su hombre", dijo Ramírez Arellano. "Ella emitió una gran energía y es una mujer con mucha clase".

