Así es la vida de Zhenli Ye Gon en el Penal del Altiplano

"No tengo forma de comunicarme con mi defensor, tampoco con mi familia. Los espacios de tiempo permitidos son muy limitados", comentó, al tiempo que dijo que mandar un documento por correo postal hacia la Ciudad de México tarda de cuatro a seis semanas, por lo que la correspondencia que envía al juzgado que lleva su proceso -entre apelaciones, amparos y controversias-, llega de manera extemporánea. "En varias ocasiones me he quedado en estado de indefensión por este motivo".