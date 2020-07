Así es la nueva normalidad en restaurantes de la Cdmx al aire libre

El pasado 30 de junio, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) publicó los lineamientos de la estrategia "Ciudad al Aire Libre" para el sector restaurantero, los cuales establecen la habilitación de lugares para distanciamiento social en calles, banquetas y cajones de estacionamiento con la finalidad de expandir los espacios usados por los comercios con enseres en la vía pública.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que actualmente no hay evidencia de que los alimentos estén asociados con la transmisión de covid-19, pero que, sin embargo, este virus puede transmitirse de persona a persona, por lo que hay que tener cuidado.

Con la estrategia "Ciudad al Aire Libre", SEMOVI busca que la gente disfrute y mantenga la sana distancia mientras disfruta de sus alimentos.

¿Cómo están operando los restaurantes en la CDMX?

Hace cinco días (29 de junio) la Ciudad de México pasó del semáforo rojo al naranja y con ello se permitió la reapertura de varios sitios y comercios que no habían podido reanudar operaciones debido al número de contagios y la posibilidad de infección.

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que con el semáforo naranja se pueden reactivar las siguientes actividades:

+ Comercio al menudeo

+ Clubes deportivos y actividades individuales al aire libre

+ Trabajadoras/es del hogar

+ Centro Histórico con programa especial

+ Restaurantes al 30-40% de su capacidad

+ Tianguis, mercados sobre ruedas y bazares

+ Estéticas, peluquerías y salones de belleza

+ Tiendas departamentales y centros comerciales al 30% de su capacidad (a partir del lunes 6 de julio)

De acuerdo con la Primera Directora de Movilidad en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Nubia Martínez, algunos restaurantes de Polanco ya comenzaron a utilizar los lineamientos planteados por SEMOVI.

En su cuenta personal de Twitter, Martínez muestra cuatro fotos de locales que utilizan macetas para separar las mesas de los comensales.

Cabe resaltar que hace poco la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) emitió su Protocolo de Prevención ante el covid-19, que lleva por nombre "Mesa Segura".

En dicho documento, elaborado por empresarios restauranteros y especialistas del sector, se sugieren medidas sanitarias para enfrentar la reapertura de restaurantes como la limpieza exhaustiva de todos los espacios, la garantía de abasto de productos de limpieza y desinfección, la detección de factores de riesgo dentro de su personal (personas mayores, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o inmunológicas).

"Deberán asegurarse de contar con ventilación natural o mecánica, contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, que incluyan lavar con agua y jabón y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar SARS Co-V-2", menciona el protocolo, que también sugiere el limpiado rutinario de paredes, muros y ventanas y enfatiza el hecho de prestar especial atención a los sanitarios.

Y es que todo influye.

El profesor y jefe de Enfermedades Infecciosas en la Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences de la University at Buffalo, Thomas Russo, indica que todo debe importar: la distancia de las mesas, si hay ventiladores, el uso de máscaras faciales por parte de los que atienden y los que preparan los alimentos, si las personas hablan o no, si se sientan juntas o separadas...

"Una forma de mitigar ese riesgo en esta situación imperfecta, al menos desde el punto de vista de la salud pública, sería tener mesas rodeadas de barreras protectoras, como plexiglás o pantallas, o colocar mesas en habitaciones separadas con puertas que puedan cerrarse", menciona Russo

Los lineamientos planteados por SEMOVI establecen un conjunto de medidas y actuaciones que permiten la operación de todos los negocios que ofrecen alimento en establecimiento y busca auxiliar al sector restaurantero para equilibrar la economía y garantizar la subsistencia del sector.

"Podrán reiniciar sus actividades priorizando la instalación de mesas en espacios abiertos como terrazas, banquetas, estacionamientos o cajones de estacionamiento en arroyo vehicular habilitados para el consumo de alimentos. Quienes opten por este esquema podra´n tener hasta 40 por ciento de aforo", informa SEMOVI.

