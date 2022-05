Así es el puesto de trabajo que ofrece la Sedena y los requisitos que pide

La Secretaría de Defensa Nacional lanza una oferta de trabajo paraa laborar e integrarse al Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Esta institución mencionó que a partir de la fecha de creación de esta empresa, se comenzará con la contratación de personal profesional y mano de obra calificada además de militares en situación de retiro.

Dentro de las opciones para laborar en dicho lugar se encuentran los siguientes puestos:

-Recursos Humanos

-Administración y finanzas

-Fiscalización y jurídica

-Litigación

-Derecho consultivo y corporativo

-Negocios y mercadotecnia

-Planeación estratégica

-Comunicación

-Logística

-Tecnologías de la información y Comunicación

-Transparencia y Actuaría

-Transporte ferroviario y aeroportuario

-Control aéreo y ferroviario

-Ingeniería mecánica

-Eléctrica electrónica e industrial

Asimismo los requisitos que se están solicitando son los siguientes:

-Contar con la ciudadanía mexicana y estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles.

-Contar con mínimo 18 años cumplidos.

-Contar con buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, no estar sujeto a proceso penal y no estar inhabilitado para el servicio público.

-Demostrar haber concluído los estudios correspondientes a nivel licenciatura presentando título y cédula correspondiente.

-Contar con la Cartilla del Servicio Militar Nacional, con hoja de liberación en el caso de los hombres.

-No contar con tatuajes en lugares visibles con el uso de vestimenta formal y, en caso de contar con uno, este deberá de presentar una medida de 10x10 centímetros. Asimismo estas imágenes no deberán de ser ofensivas a la moral o hacer apología del delito o constituir una expresión de discurso de odio.

-No hace uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.

-En caso de tener más de un tatuaje, estos no deberán de ser mayores al 10 por ciento de la superficie corporal.

EVALUACIONES

De igual forma el interesado o interesada deberán de someterse a diversas evaluaciones además de que deberá de contar con disposición para que la institución realice las indagatorias necesarias y aceptar el resultado final del proceso de selección y evaluación.

Por otro lado, las autoridades señalan que los aspirantes deberán de apegarse a las normas y disposiciones establecidas que se emitan en materia de disciplina.

Otro de los puntos a cumplir es no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso y contar con la aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.

Por último, la persona deberá de tener disponibilidad para viajar o cambiar de residencia además de contar con correo electrónico.

Para mayores informes, las autoridades han brindado los siguientes números telefónicos 55-2122-1310, extensión: 6150; 55-1553-4333.

Las solicitudes de empleo serán enviadas al siguiente correo: gafsaomm@sedena.gob.mx o asistir a las instalaciones de dicha empresa ubicada en el Campo Militar No. 1-A, "General Álvaro Obregón", en Naucalpan de Juárez, Estado de México, entrando por la puerta número 8.

CAO