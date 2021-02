Así cuenta Emma Coronel como la conquistó “El Chapo” (Video y fotos)

Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo' es una persona respetuosa que genera confianza, así lo describe su esposa Emma Coronel en una entrevista con la emisora Telemundo.

Actualmente el capo sinaloense cumple su condena en una cárcel de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, pese a eso su esposa dice que desde que lo vio por primera vez le inspiró confianza.

Emma Coronel aclaró que conoció a su ahora esposo en un baile: "estaba bailando con otra muchacha y yo con el que era mi novio y nos encontramos justo en el medio de la piste y bien coqueto me sonrió".

La sinaloense agregó que más tarde se acercó una persona a ella y le dijo: "que dice el señor que, si quieres bailar con él y yo: 'ah ok, por su puesto'".

Explicó que fue hasta un año después, el 2 de julio de 2007, se reencontraron en Canelas, Durango. En esa fecha Emma cumplió la mayoría de edad y contrajo matrimonio.

"¿Cómo me conquistó?, varias ocasiones iba a la casa, yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar", dijo Coronel.

El MATRIMONIO

En palabras de Emma Coronel, el evento no fue algo muy grande como se especulaba. Fue "algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas que dicen, nada de eso".

Los rumores que circulaban es que los festejos por el matrimonio de Emma Coronel y Guzmán Loera duraron dos días.

"He escuchado que no se cuanta gente hubo, funcionarios, no sé (...) no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho", aclaró.

En entrevista la esposa del narcotraficante recalcó: "nunca lo he visto a él con un político".

LA LUNA DE MIEL

Al igual que en las declaraciones sobre su boda, Coronel desmintió los rumores que se tenían sobre el tema.

Emma aseguró que después de su boda no viajaron de Luna de Miel, ya que sólo estuvieron un día en rancho, después de la boda.

Luego de casarse Emma se mudó a Culiacán, Sinaloa, en donde terminó la preparatoria y estudió Ciencias de la Comunicación.

"No he ejercido, pero me gusta mucho el periodismo", dijo.

Con información de Vanguardia

JGM