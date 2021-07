Así critica maestra festejo de los padres por el "panzazo" de sus hijos +video

"Me preocupa que un alumno mío diga que la maestra no le enseñó nada, cuando nosotros hicimos lo que nos correspondía: trabajar horas extras, día y noche, comparar los programas Aprende en Casa con el plan y los programas de estudio porque no coincidían, haciendo videos, clases en línea. Hubo padres de familia que jamás mandaron una sola evidencia", agregó.