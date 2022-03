Así construyó México su visión diplomática ante la invasión de Rusia a Ucrania

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, publicó un artículo en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, donde dejó clara la posición de México ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania donde argumenta las razones por las cuales la diplomacia mexicana no está de acuerdo en aplicar sanciones económicas o veto a diversos sectores económicos, culturales o deportivos.

En estos momentos, advierte la subsecretaria es fácil polarizar y dejarse llevar por la corriente de una corrección política que muchas veces, con el tiempo, termina siendo incorrecta e insostenible; por lo que argumenta el por qué no está a favor de aplicar sanciones de ninguna especie a Rusia.

"Después de 2 años en los que el mundo se avocó a formular respuestas a los desafíos que planteaba la pandemia de covid-19, se demostró la dinámica interrelación que existe en la comunidad internacional, así como la necesidad de fortalecer el sistema multilateral para enfrentar los retos que surgen y alteran el sistema de seguridad multidimensional. Hoy, de nuevo el mundo enfrenta una crisis por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha quebrantado la paz y la seguridad internacionales, con efectos en la economía y la estabilidad de las cadenas productivas", publicó la subsecretaria.

LA POSICIÓN MEXICANA

Martha Delgado, en su artículo, subraya que los principios de la política exterior de México están en la Constitución y en la tradición diplomática.

"Nuestro país tiene una política exterior congruente y consistente que atiende sin excepción los diferentes tiempos que las relaciones internacionales presentan. No son principios optativos o excluyentes, sino complementarios y con suficientes casos y antecedentes para que cualquier actor pueda predecir nuestra posición. En las últimas semanas se ha actuado con visión de Estado, anteponiendo la búsqueda de la paz y la lógica del multilateralismo, así como la solución pacífica de las controversias. La soberanía de los países no está a debate, y es a partir de esta que se decidió la posición mexicana, su voto y su discurso".

Pero, ¿cómo se toman las decisiones? En situaciones de gran impacto mundial como la agresión de Rusia a Ucrania, explica Delgado, el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, consulta al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) y lo instruye a fijar la posición que México mantendrá ante determinado tema.

"El papel de la cancillería es crucial para articular la actuación de todos los representantes del Estado mexicano en el exterior en estos momentos, asegurando congruencia y cohesión en las declaraciones y posiciones que se manifiestan. Por si esto fuera poco, esta dependencia también ejecuta acciones de protección para evacuar a nuestros connacionales y sus familiares, como la que se ha desplegado para identificar, reunir y trasladar en dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana a mexicanos junto con sus familias y otros extranjeros", detalla.

México, escribe, ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania en una docena de organismos multilaterales que actualmente discuten esta guerra. Nuestro país, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, se ha pronunciado a favor de la solución pacífica del conflicto, una vez que este órgano de la ONU tiene el mandato de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, calificar actos previos a la invasión y las violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, así como justificar las respuestas que se den (en este caso por parte de Ucrania) para defenderse legítimamente y también para activar el sistema de defensa colectiva.

En tal sentido, nuestro país apoyó la resolución propuesta por Alemania y Estados Unidos, que condena la invasión de Rusia a Ucrania y que exige la salida de sus tropas del país vecino. Dicha declaración no progresó pese a contar con el apoyo de once miembros (México incluido), ya que hubo abstenciones de China, Emiratos Árabes Unidos y la India, y un voto en contra de Rusia que usó su poder de veto.

La subsecretaria resalta además que México no ha copatrocinado resoluciones que exceden al mandato de los organismos y que pudieran exceder sus facultades para implementarlas.

La crisis que hoy vivimos ha abierto una amplia variedad de discusiones en diversos organismos multilaterales: en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, nuestro país se sumó a la condena a las agresiones de Rusia a Ucrania; en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma, preocupa el impacto que tendrá la invasión para la seguridad alimentaria mundial que puede tener esta invasión, y se asegura que se continuará trabajando en estrecha relación con las agencias humanitarias en el terreno. El Programa Mundial de Alimentos, que junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Organización Internacional de Migraciones han desplegado un número considerable de agentes y estrategias para poder atender la crisis de desplazados y migrantes que emerge, para apoyar y proteger a la población que huye del conflicto y se refugia en los países vecinos, así como a aquellos que permanecen en el territorio ucraniano.

NO AL USO DE ARMAS QUÍMICAS

Recuerda Martha Delgado que México ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que pudieran utilizarse armas químicas en este conflicto, ante las denuncias de Ucrania y Rusia de provocaciones para utilizar artefactos con productos tóxicos.

LA APUESTA POR EL MULTILATERALISMO

En su artículo en Foreign Affairs Latinomérica, Martha Delgado advierte que el multilateralismo buscará responder de manera efectiva a la crisis que se vive por esta invasión.

"Consistentemente, México no ha copatrocinado resoluciones que exceden al mandato de los organismos y que pudieran exceder sus facultades para implementarlas. Tampoco hemos participado en boicots para no escuchar en sala las intervenciones de la parte rusa, pues consideramos que precisamente las mesas de los organismos internacionales son para dialogar, y que excluyendo a una parte del diálogo se cierran los caminos del entendimiento. No estamos a favor de imponer sanciones económicas a Rusia, pues además de que estas son de carácter bilateral, creemos que afectan directamente a la población y, sobre todo, a los más vulnerables. Nuestro país acata exclusivamente las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

"México tampoco apoya la exclusión de deportistas, artistas o científicos rusos de las diferentes presentaciones y competencias internacionales, por considerar que esto vulnera el espíritu de colaboración y hermandad mundial, afectando a quienes se han preparado para destacar en campos importantes para el desarrollo humano, y discriminando a los individuos por su nacionalidad.

"En este tipo de circunstancias, es fácil polarizar y dejarse llevar por la corriente de una corrección política que muchas veces, con el tiempo, termina siendo incorrecta e insostenible. Nuestro país cuenta con una reconocida y solvente tradición diplomática guiada por principios: la no intervención, el respeto a la soberanía nacional, la defensa de los derechos humanos, la no proliferación de armas nucleares y la mediación de los conflictos. Esto nos ha dado un lugar dentro de los países que, incluso, pueden propiciar los diálogos entre las partes en disputa, como ocurre en el caso de Venezuela".

















