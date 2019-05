Así capacitan a la Guardia Nacional

MARCOS MUEDANO 16/05/2019 08:30 p.m.

En la intemperie, en carpas montadas de último momento, sin recursos para el pago de elementos de la Policía Federal, así como dudas de los mandos militares sobre la operación de la Guardia Nacional, es capacitado el primer contingente de elementos que integrará el proyecto de seguridad nacional con el que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador bajar los índices de inseguridad del país.

Fuentes consultadas por LA SILLA ROTA relataron que los elementos que toman el curso de Formación Inicial Homologado, son instruidos por personal de la Policía Federal en aulas habilitadas entre la milpa y en espacios abiertos que se encuentran en el Campo Militar 37-C, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México.

Incluso, durante el inicio del primer curso de los elementos que integrarán la Guardia Nacional, el general Martín Jaramillo, director de Adiestramientos de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que existen carencias para los elementos que toman el adiestramiento.

"Ya saben que de entrada no hay agua caliente. Para la Policía Federal se están programando, ya hay recursos, pero todavía no llegan, no sabemos cuándo van a llegar...no se desesperen. Todavía hay muchas dudas respecto a sobre cómo vamos a pasar a esta institución. Probablemente el 1 de junio ya estén las leyes secundarías que está aprobando el senado. Ahorita ya varias coordinaciones operando como Guardia Nacional", mencionó el general Martín Jaramillo durante el inicio del curso el pasado 12 de mayo.

GOBIERNO NO BUSCA CAPACITAR, SINO UNIR INSTITUCIONES: SEDENA

Durante la plática de inició que dio el general Martín Jaramillo el pasado 12 de mayo, reconoció que la finalidad de los cursos es unir al personal y no capacitarlos.

Llegamos cada quien con uniforme diferente, dentro de siete meses estaremos saliendo como los primeros guardias nacionales adiestrados. Posiblemente no tengamos uniformes todavía, pero lo importante de este cuerpo, independientemente de las materias que van a recibir, la finalidad que se busca con este curso, es que nos integremos en un solo grupo

El general del Ejército, también reconoció que los elementos de la Sedena y Marina, carecían de adiestramiento policial, por lo que comenzaron a ser capacitados el 1 de diciembre en el tema.

Ya hemos empezado a recibir materias como el primer respondiente o cadena de custodia, ya no estamos en blanco, el personal militar ya no está en blanco, el personal de la Marina, también, desde el 1 de diciembre las dos secretarias iniciamos el adiestramiento, con vistas a ser la Guardia Nacional, esa fue la orden del señor presidente, que nos alistáramos para formar parte de la Guardia Nacional

De acuerdo con el pronóstico del general, se espera que en tres años, este capacitado todo el personal que integrará a la institución, ya que el adiestramiento se llevará a cabo conforme se obtengan recursos.

El curso de Formación Inicial Homologado tendrá una duración de siete semanas, el cual se llevará a cabo en los campos militares de Santa Lucía y San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México.

El primer curso será del 12 al 29 de junio; el segundo del 1 de julio al 17 de agosto; el tercero del 2 de septiembre al 19 de octubre y el cuarto del 4 de noviembre al 21 de diciembre.

Los datos consultados por LA SILLA ROTA indican que en y San Miguel de los Jagüeyes se capacitarán a 720 elementos de la Sedena; 164 de la Marina y 800 de la Policía Federal.

En la Base Aérea de Santa Lucia serán 360 del Ejército; 82 de la Marina y 400 de la Policía Federal.

DE acuerdo con la información consultada las evaluaciones de control de confianza son hechas por Sedena y Marina; la Policía Federal lleva a cabo las médicas y físicas.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/621828141&color=%23f23a00&auto_play=true&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

LEA TAMBIEN ¿Podemos alcanzar la autosuficiencia energética en 2022 como dice AMLO? Para conseguir la autosuficiencia energética, AMLO prevé rehabilitar refinerías, construir Dos Bocas y crear nuevos proyectos de plantas de electricidad

LEA TAMBIEN Arriba marcha de CNTE al Zócalo; protestan contra reforma educativa de AMLO No se descarta que los maestros inconformes puedan dejar un plantón en la Plaza de la República

MJP