Así busca AMLO cuidar a soldados tras emboscada

Un nuevo ataque contra soldados se registró el día de ayer y este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la forma en que planea cuidar a los integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El mandatario mexicano destacó en su conferencia mañanera que lleva a cabo trabajos de inteligencia para cuidar a todos los cuerpos de seguridad del país.

López Obrador lamentó el asesinato de tres militares en una emboscada mientras realizaban labores para la erradicación de plantíos de amapola en la comunidad El Balsamar, en la Sierra de Guerrero.

"Lamentable lo que sucedió con militares que perdieron la vida, les mandamos a sus familiares nuestro más sentido pésame, tres soldados originarios de Veracruz, dos de Los Tuxtlas, San Andrés y Santiago y otro del centro-norte de Veracruz", dijo el presidente.

"Los cuidamos y nos sentimos muy muy orgullosos de lo que hacen, mucho muy orgullosos, puedo decir a ustedes también que evitamos enfrentamientos, que cada vez hay más trabajo de inteligencia para, entre otras cosas, cuidar al personal militar, desde luego a marinos, a todos los cuerpos de seguridad", agregó el tabasqueño.

Aseguró que su gobierno busca no arriesgar a las fuerzas armadas.

"No queremos que suceda lo que pasaba en años anteriores, que perdían la vida muchos, tanto civiles como militares en enfrentamientos, aquí viene un cambio en esa política, nosotros no queremos la guerra, no declaramos la guerra, en el tiempo que llevamos son pocos los elementos que han perdido la vida por esta nueva estrategia", apuntó.

Destacó que también busca salvaguardar la vida de los civiles y promueve el respeto a los derechos humanos. "No hay masacres, no hay exterminio, por eso lamentamos mucho que pierdan la vida estos soldados", lanzó.

lrc