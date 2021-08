Así ayudo México a periodistas del NYT a salir de Afganistán

En un esfuerzo humanitario liderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, esta madrugada arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un grupo de corresponsales que laboran para el diario The New York Times.

Los periodistas que llegaron acompañados por sus familiares solicitaron visas humanitarias ante la situación política que se vive en Afganistán.

Los funcionarios mexicanos, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde de Kabul con rumbo a Doha, Catar. Los documentos prometían que los afganos recibirían protección humanitaria temporal en México mientras exploran opciones a futuro en Estados Unidos u otros países.

El canciller confesó que el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, intentará extender su ayuda humanitaria a otros periodistas y mujeres que se encuentra en peligro en Afganistán.

Por su parte, A.G. Sulzberger, editor del The New York Times, agradeció la "ayuda y generosidad" del gobierno de México asegurando que ha sido "invaluable" para los periodistas afganos y sus familiares.

Ebrard Casaubón es una gran figura en la política mexicana que a menudo es voceado como posible sucesor de López Obrador. También es conocido por tener un trato más cordial con la prensa que el presidente, que a menudo reprende a los medios de comunicación (entre ellos al Times) durante sus mañaneras. Pero el canciller dijo que no esperaba ningún favor de las redacciones a las que México había asistido.

El apoyo del secretario a la comunidad de periodista se dio tras un WhatsApp de Azam Ahmed, quien fue jefe de las corresponsalías en Kabul y México, de dicho medio y se encuentra de licencia mientras escribe un libro.



Aunque los medios de comunicación manejan con confidencialidad muchos de los detalles del paso de los afganos por temor, el Times tampoco no difundió su arreglo con México.

Además se sabe que México extendió su ayuda a The Wall Street Journal y The Washington Post. El editor en jefe del Journal, Matt Murray, dijo que el diario planeaba enviar a su equipo, que está ahora en Catar y Ucrania, hacia México, mientras que una vocera del Post no quiso hacer comentarios sobre sus planes.

Aunque Estados Unidos ha incrementado sus vuelos para evacuar al mayor cantidad en Kabul, el sistema estadounidense de inmigración, politizado y burocrático, ha tenido dificultades para responder a la crisis. Procesar las visas especiales que están disponibles para periodistas a menudo requiere que estos pasen al menos un año en un tercer país, presuntamente para satisfacer a las fuerzas que advierten que los inmigrantes musulmanes podrían ser terroristas que trabajan de forma muy encubierta.









kach