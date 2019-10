Así armaron la rebelión contra Romero Deschamps desde el inicio de la 4T

El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps renunciaría a su puesto este miércoles.

El polémico líder sindical se va en medio de innumerables acusaciones en su contra, supuesta congelación de sus cuentas bancarias y con el desprecio de la Cuarta Transformación.

Desde su llegada a Palacio Nacional, la consigna del presidente Andrés Manuel López Obrador no cruzar palabra ni dejarse fotografiar con Romero Deschamps, así lo asegura el columnista de EL Universal, Mario Maldonado.

Sin embargo, más allá de los nulos encuentros y fotografías, desde el inicio de la Cuarta Transformación comenzó una rebelión contra el líder petrolero.

Pasaron apenas diez días desde que inició el año, cuando trabajadores disidentes del sindicato petrolero clausuraron de manera simbólica su sede y protestaron frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los manifestantes exigían la destitución de Romero Deschamps, a quien calificaron como un "impostor" y "huachicolero".

Omar Toledo, presidente de la Unión Nacional para el Desarrollo Profesional, Económico y Social de los Trabajadores de la Industria Petrolera, aseguró a La Silla Rota entonces que existía una sentencia que no permitía el liderazgo sindical de Carlos, sin embargo, la STPS no hacía nada al respecto.

Dicha sentencia refiere que sólo se puede tener dos periodos frente al sindicato, cuando Romero Deschamps llevaba cuatro.

Cuatro días después, ahora en Campeche, pero también liderados por Toledo, trabajadores petroleros se manifestaron contra Romero Deschamps.

Refirieron que, en la plataforma petrolera de dicha entidad, a los trabajadores les cobraban 15 mil pesos de los 35 mil pesos que ganan para poder laborar.

Luego, el 18 de marzo pasado, en el marco de las celebraciones de la Expropiación Petrolera, en Tula, Hidalgo, encabezada por el presidente, el líder sindical no fue invitado. A diferencia de la administración de Enrique Peña Nieto, donde era un indispensable de la conmemoración.

En aquella ocasión se vieron mantas en las que pedían cárcel a los caciques corruptos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y más en específico para el líder petrolero.

En julio, el miedo entonces llegó para Romero Deschamps, cuando fue detenido su abogado Juan Collado, cuando ambos comían en el restaurante Morton´s, ubicado en Paseo de las Palmas, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Al ver a los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el líder sindical pensaba que iban por él.

"¡No me lastimen!...me rindo, no opondré resistencia. Estoy a sus órdenes, señores", alcanzó a expresar Carlos, quien al percatarse que no iban por él, se hizo el desentendido y abandonó al litigante en el lugar.

Como parte de las investigaciones contra Collado, se dio a conocer una lujosa casa del abogado en Acapulco, Guerrero, valuada en 6.4 millones de dólares que cuenta con dos plantas, alberca, patio, jardín y estacionamiento.

Y, aunque era de Collado, a quien se veía visitando el inmueble era al propio Romero Deschamps.

Desde entonces ha trascendido investigaciones en su contra y una posible detención, por la cuál el líder sindical se ha amparado para evitar pisar la cárcel. Ahora aseguraron que sus cuentas, la de su esposa e hijos, habían sido congeladas.

Al respeto, el presidente rechazó que las cuentas bancarias del líder petrolero hayan sido congeladas, pero confirmó que hay al menos dos investigaciones en su contra.

"Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República, no es como lo sostiene un periódico que no lo voy a mencionar que se congelaron cuentas, eso no, pero sí se enviaron las denuncias"

Incluso, Andrés Manuel llamó a Romero Deschamps a renunciar para que atienda las denuncias en su contra.

Mientras se escribe esta nota, el STPRM realiza una sesión extraordinaria donde se prevé la renuncia de Carlos Romero Deschamps.

rgg