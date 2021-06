ASF entregará este miércoles el primer reporte de la cuenta pública 2020

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregará este miércoles a la Cámara de Diputados el primer reporte de la Cuenta Pública 2020, corresponde al primer trimestre del año en el que ya se manifestaban los primeros signos de crisis económica previo al confinamiento nacional por la pandemia del coronavirus.

En un evento que se realizará en formato virtual, el auditor David Colmenares hará del conocimiento de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el reporte de desempeño del gobierno federal, estatales y locales, en determinados ramos.

En entrevista con La Silla Rota el titular de dicha comisión, Mario Alberto Rodríguez, diputado federal por Movimiento Ciudadano, adelantó que no se esperan grandes sorpresas y explicó las razones.

"Históricamente en la primera entrega es poco el porcentaje de fiscalización, es muy bajo", afirmó. "Primero porque es el inicio de las auditorías planeadas, y muchas de ellas aún no han cerrado porque se encuentran en desarrollo y confronta de documentos. La sorpresa sería que se nos entregará un porcentaje de reportes de auditoría más alto con relación a años anteriores. Sin embargo, lo dudó por el contexto de la pandemia, no espero grandes avances".

Agregó que, regularmente, esta entrega no abarca temas relacionados con grandes obras y programas del gobierno federal ya que, por su tamaño, estos conllevan mayor tiempo para su fiscalización; pero además abarcan cantidades de recursos más grandes.

"Regularmente esos temas se informan hasta la tercera entrega, por eso estamos esperando más bien informes de auditorías pequeñas", dijo.

Adelantó que por esta razón trabajará en una propuesta para que la entrega de informes de la auditoría sea equilibrada, es decir, que cada informe abarque 33 por ciento de la cuenta pública.

"Generalmente entregan en el primer informe un 10% de avance, en el segundo un 20% y en el tercero el 80% restante. Y es así porque la ley no precisa este dato, habría que precisarlo. Sin embargo, sobre la práctica sería difícil también cumplir que cada informe abarque una tercera parte de fiscalización porque las dependencias tienen todo un año para justificaciones y aclaraciones de una auditoría completa. Por eso regularmente en la primera entrega son auditorías pequeñas que no registraron mayores complicaciones".

El legislador (quien será parte de la 65 legislatura pues ganó por la vía de la reelección repetir en el cargo), ejemplificó que no es lo mismo realizar una auditoría a 20 dependencias pequeñas que realizar una a una dependencia grande que cuenta con el triple de recursos de esas mismas 20. "Por eso quisiéramos buscar la forma de que se presenten avances para dependencias que pueden evidenciar su funcionamiento; y no porque sean pequeñas se presuponga que allí no puede haber corrupción".

Agregó que la propuesta incluirá que en esta primera entrega se abarque un número importante de dependencias pequeñas "con un porcentaje alto que nos pueda dar luz de cómo están funcionando". Entonces las auditorías de grandes presupuestos que conllevan también mayores recursos humanos podrían agendarse para la segunda y tercera entrega de informes de informes de ASF.

El año pasado en el primer reporte de la cuenta pública de 2019 la ASF se enfocó a algunos programas federales. En este caso entregó un adelanto del programa "Sembrando vida" en Tabasco donde encontró que el gobierno federal privilegió recursos a la entidad de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador.