ASF detectó desvíos del INM al extranjero por 143 millones de pesos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos por 143 mil 251 millones de pesos hechos a cuentas en el extranjero, dentro del Instituto Nacional de Migración (INM). Así lo informó en su segundo reporte de la Cuenta Pública 2020.

Esto es resultado de contrataciones irregulares en sistemas de tecnologías de información y comunicaciones para equipo de expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria, según lo identificó la Auditoría Superior.

"Se observó que éstos fueron distribuidos a cuentas en el extranjero o entre empresas que se encuentran relacionadas entre sí y cuyas operaciones no tienen conexión con la prestación de los servicios proporcionados al INM".

El dato de las transferencias al extranjero se corroboró con datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el último año, la migración ha sido un tema sensible en México y con claras repercusiones en su relación con Estados Unidos.

Trabajadores del INM durante un operativo en Chiapas. (Foto: Cuartoscuro)

Primero fue la llegada de ciudadanos haitianos que huyeron de su país tras el golpe de estado que ocurrió hace unos meses; y después por el terremoto que afectó a la mayor de la población. También se desbordó la llegada de centroamericanos por la frontera sur, quienes en diversas caravanas han intentado llegar a la frontera norte para ingresar de manera legal o ilegal, hacia Estados Unidos.

Te puede interesar México actuará con prudencia con migrantes; EU no los dejarán pasar: Ebrard

En ambos casos el denominador común ha sido que la población inmigrante ha solicitado a la Secretaría de Gobernación que les proporcione identificaciones para permanecer en el país de manera temporal, pero este trámite se ha prorrogado. De ahí que el dato que arroja la auditoría cobre relevancia en este contexto.

CONTRATOS DUDOSOS Y TRANSFERENCIAS AL EXTRANJERO

La ASF afirmó que llegó a esta conclusión con base en la información proporcionada por el propio INM. También destaca que en los siguientes procesos de contratación no se solventó "los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".

Agregó que se detectaron irregularidades en los procesos de investigación de mercado, omisiones en los expedientes de contratación, resultado de "que no existe claridad en los procedimientos realizados por el INM para la selección de los proveedores participantes".

El primer contrato CS/INM/136/2019 y su convenio modificatorio número CVS/INM/140/2019 se realizó con Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. Se detectó, además de sobreprecio, que el equipo proporcionado no cumple con las características tecnológicas mínimas. Además, de una muestra de 1331 equipos, desaparecieron 260.

"Entre noviembre de 2019 y junio de 2020 Comercializadora Antsua S.A. de C.V. recibió pagos por 231,696.7 miles de pesos de entidades del gobierno federal y estatal, de los que distribuyó 146,079.3 miles de pesos entre seis empresas (segundo nivel) que a su vez distribuyeron 127,778.3 miles de pesos a un grupo de 15 empresas (tercer nivel). De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se observó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM".

La investigación detectó que dichas empresas tienen los mismos socios accionistas, domicilios fiscales, números telefónicos y correos electrónicos. Y que algunas de ellas son de reciente creación.

En un segundo contrato con Tecnología en Sistemas de Apoyo S.A. no se cumplió con el servicio de seguridad informática y monitoreo de red. En un tercero se contrató a IQSEC S.A. de C.V. para la administración de identidades, misma que no se implementó.

En un cuarto se contrató a la empresa Nemesisco S.A. de C.V. para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria.

Francisco Garduño, director del INM. (Foto: Cuartoscuro)

La ASF encontró que, además de sobreprecio, los pagos que recibió la empresa se distribuyeron en tres empresas nacionales y tres internacionales, ubicadas en Panamá, Hong Kong y en Israel. También a cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza, Israel y Panamá, "cuyas operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados INM", afirmó.

La Auditoría Superior concluyó que estas operaciones ponen en riesgo la operación del Instituto.

LA FALTA DE HONRADEZ

En la auditoría efectuada a la Secretaría de Gobernación (Segob), para revisar la conducción en la política de derechos humanos en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los estados, la ASF encontró irregularidades y omisiones, como el mal ejercicio del servicio público.

"Se constató que, durante 2020, dependencias y entidades registraron 2 mil 589 (22.1%) casos en donde existió una prestación indebida del servicio público y 2 mil 289 (19.5%) hechos en donde se faltó a la legalidad, honradez, lealtad y eficacia como parte de los principios que rigen el servicio público".

En tanto, complementa la auditoría en su dictamen, en 2 mil 208 (18.8%) casos se omitió proporcionar atención médica; "sin que la Segob implementara acciones que contribuyeran a que las autoridades con mayor número de recomendaciones emitidas en su contra por la CNDH, contaran con herramientas que favorecieran la reducción de tal incidencia".

El informe agrega que, en promedio, 10 mil servidores públicos se capacitaron en materia de derechos humanos en línea, por el contexto de la pandemia. Pero la tercera parte fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con una mayor incidencia en violación de derechos humanos. La ASF recomendó fortalecer estas acciones en la capacitación en su personal.

COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA Y FISCALÍA, SIN COORDINACIÓN

La ASF también fiscalizó los mecanismos de coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía General de la República (FGR); y encontró deficiencias en la capacitación del personal.

Búsqueda de fosas clandestinas en Michoacán. (Foto: Cuartoscuro)

En el caso de la Comisión, de 33 cursos que se reportaron, 13 no fueron impartidos y, en los 18 que sí fueron impartidos, 89 servidores públicos no participaron. La auditoría recomendó desarrollar mecanismos para asegurar que estos servidores se capaciten en un tema tan sensible como es la desaparición de personas en el país.

En el caso de las acciones emprendidas por la FGR, en lo que corresponde a la capacitación para el personal ministerial, policial y pericial, se encontró el mismo problema.

"La FGR contó con 97 servidores públicos certificados en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de los cuales, el 85.6% (83) fueron ministeriales y el 14.4% (14) administrativos, pero es necesario hacer extensiva la certificación al personal Pericial y Policial".

A ambas instituciones la ASF recomendó fortalecer sus procesos de coordinación para incrementar su eficacia en la localización de personas desaparecidas.





ACZ