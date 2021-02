ASF detecta desvío de 450 mdp en Q. Roo hacia empresas fantasma

Quintana Roo una vez más es el foco de actos de corrupción, esta vez ejecutado desde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) por el desvío 450 millones 60 mil 696 pesos durante 2016 a través de la contratación de 24 empresas que se comprometieron a generar contenido gráfico, de video y promocionales de los programas de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin embargo, la mayoría de las empresas fueron catalogadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como negocios de “simulación” para absorber financiamiento federal, ya que las empresas ni el SQCS lograron acreditar los servicios prestados a la Sedatu.

De acuerdo con el informe individual realizado a la SQCS establecido en la auditoría 1791 de la cuenta pública 2016, la dependencia estatal inicio un convenio con Sedatu desde enero de 2016 para la prestación de servicios de producción y post-producción de radio y televisión para promocionar los programas sociales de la Sedatu, mismo convenio que vencía el 31 de diciembre de 2016. En el convenio la ASF señala que “carece de la firma del representante de la Sedatu”.

La SQCS no realizó ninguna de las actividades a las que se comprometió en el convenio a realizar, por la falta de capacidad para prestar los servicios, sin embargo, la Sedatu pagó 450 millones 60 mil 696 pesos. Para cumplir con el convenio el SQCS subcontrató a 24 empresas de las cuales 22 son personales morales y dos personas físicas.

Para la autoridad fiscalizadora en las auditorías forenses realizadas durante 2016 se determinó que entre las 24 empresas que contrató el SQCS prevaleció la simulación de operaciones que dan evidencia del desvío de recursos federales a través de empresas que facturaron presuntos bienes y servicios y el beneficiado en este caso la Sedatu presuntamente confirma recibirlos.

De acuerdo con la ASF las operaciones financieras fueron creadas con la intención de asignar dinero a proveedores elegidos por los mismos servidores públicos involucrados en el SQCS y la Sedatu.

Emiten facturas que amparan operaciones inexistentes que derivan en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin contar con personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales o se encuentran sancionados por el SAT”, aseveró la ASF en la auditoría practicada al SQCS.

¿Quiénes eran los responsables de vigilar el convenio entre SQCS y la Sedatu?

Los desvío millonarios se ejecutaron en 2016, el último año de gobierno del ex mandatario quintanarroense, Roberto Borge Angulo, actualmente detenido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

Sin embargo, al interior de la dependencia, los responsables de verificar el cumplimiento de los productos gráficos que realizaron las 24 empresas es la Dirección Jurídica del SQCS, mientras que la Sedatu designó como enlace a la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado.

La ASF visitó el SQCS del 15 al 23 de mayo de 2016 para solicitar aclaraciones y entrevistó al ex subdirector general de administración, el ex director jurídico y el ex director general del SQCS, los funcionarios argumentaron que “recibieron una invitación de la Sedatu para realizar los servicios y buscaron por Internet en la página de transparencia del gobierno federal “que eran las mejores opciones en ese momento en el mercado”, también sostuvieron que verificaron en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores y después contrataron a las empresas.

Incluso el director general del SQCS, Jorge Acevedo Marín, sostuvo ante la ASF que no contaban con testigos físicos, ya que todo el contenido gráfico era enviado a la Sedatu y no se quedaban con copia del material.

La ASF confirmó que el SQCS utilizó siete cuentas y una transferencia electrónica por 450 millones 60 mil 696 pesos, soportadas por 11 facturas que emitió la dependencia. La autoridad consideró grave que las 24 empresas no aclararon los costos, conceptos y los servicios que presuntamente prestaron, por lo que no fue posible comprobar que estos hayan realizados los servicios de radio y televisión para la Sedatu.

Empresas fantasmas, ninguna comprobó que servicios dio a la Sedatu

La autoridad fiscalizadora visitó a las empresas que contrató el SQCS para determinar qué tipo de servicio ofreció a la Sedatu, sin embargo, encontró empresas “inexistentes”, domicilios que no corresponden a lo establecido y en otros casos empresas que no son de comunicación, pero que recibieron los recursos federales.

Publicidad Natnit S.A de C.V

La ASF visitó la empresa el pasado 26 de junio de 2017, sin embargo, el negocio no fue localizado en la dirección que aportó el SQCS; la autoridad regresó una vez más y un hombre de 55 años (de quien no se conoce nombre) indicó que llevaba 55 años viviendo en la propiedad y que tres años atrás fue rentada la vivienda por un despacho de contadores y sostuvo que no conoce a la empresa Publicidad Natnit S.A de C.V.

Donetsk S.A de C.V

La autoridad federal solicitó información a la empresa el 12 de octubre de 2017 de acuerdo a la dirección señalada por el SQCS, pero no aportó la información requerida. De acuerdo con la ASF, la empresa no es de comunicación y tiene como actividad la de otros intermediarios de comercio al por mayor.

Desarrollo Publicitario ADP, S.A de C.V

La ASF solicitó información a la empresa el 29 de marzo de 2017, pero la empresa no proporcionó documentación de relacionada, ni facturas de las operaciones que realizó con el SQCS y la Sedatu, además el domicilio corresponde a un despacho de abogados.

En esta empresa en particular, la autoridad encontró que fue constituida por dos personas físicas y sus domicilios se ubican en Ciudad Nezahualcóyotl, una de las personas trabajó hasta el 31 de diciembre de 2015 en el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) dependiente de la Sedesol, con salario mínimo y el sujeto argumentó no saber leer ni escribir. Después fue entregado a la ASF un poder general a nombre de Antonio Israel Rodríguez Cruz quien realizó todas las operaciones referentes al contrato con el SQCS.

La ASF detectó que esta empresa está clasificada por la autoridad fiscal como un contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes, por lo que se le inició una multa.

Agatha Líderes Especializados S.A de C.V

La ASF visitó el domicilio de la empresa el 18 de julio de 2017 y no fue localizada, se observó que es una casa en abandono, sin evidencia de haber sido una empresa de comunicación. También fue solicitada información que acreditara los servicios proporcionados al SQCS, sin éxito, esto a pesar de que la ASF comprobó que recibió financiamiento federal para la generación de contenido gráfico para la Sedatu.

Grupo Pública Espectaculares y Vallas S.A de C.V

La autoridad acudió al domicilio proporcionado por el SQCS el pasado 5 de septiembre de 2017, sin embargo, no el sitio se encontraba clausurado desde hace dos años y no se encontró evidencia de que fuera una empresa de comunicación.

Solo las empresas Estratégika Grupo Consultor en Comunicación S.A de C.V y Consulta y Estrategia Política S.A de C.V acreditaron su existencia y aportaron documentación solicitada por la autoridad, el resto no atendió los requerimientos de la ASF, no fueron localizadas.

Ante toda la investigación la ASF determinó observaciones por daños a la Hacienda Pública Federal por 450 millones 60 mil 696 pesos por omisiones atribuidas a funcionarios que durante la administración de gobierno encabezada por Roberto Borge Angulo a través de funcionarios del SQCS quienes contrataron a 24 empresas para hacer productos de televisión, radio y comunicación para la Sedatu, pero no se encontraron evidencias de la realización de esos productos y los ex funcionarios omitieron supervisar el cumplimiento del contrato hasta causar daños al erario federal.

EMPRESAS CONTRATADAS POR SQCS

1- Publicidad Natnit, S.A. de C.V.

2-Desarrollo Publicitario ADP, S.A. de C.V.

3-Agatha Líderes Especializados, S.A. de C.V.

4- Fuerza Neutra, S.A. de C.V.

5- Donetsk, S.A. de C.V.

6- Grupo Pública Espectaculares y Vallas, S.A. de C.V.

7- Comenort Industrial, S.A. de C.V.

8- Estratégika Grupo Consultor en Comunicación, S.A. de C.V.

9- Consulta y Estrategia Política, S.A. de C.V.

10- Tunas y Nopales Comunicación, S.A. de C.V.

11- Xtra Best Co, S.A. de C.V.

12.- Iberoamericana Networks, S.A. de C.V.

13- Asesorías y Servicios Break, S.A. de C.V.

14- Karsos, S.A. de C.V.

15- Spin Taller de Comunicación Política, S.C.

16- Portal Comunicación Veracruzana, S.A. de C.V.

17- Apóstrofo, S.C.

18- Hugo Alejandro Concha Cantú

19- Mayorga Limón y Asociados, S.C.

20- Quantikum, S.A. de C.V.

21- Creatividad Bargo, S. de R.L. de C.V.

22- Miguel Ángel Orozco Dezza

23- Revista México Social, S.A. de C.V.

24- Servicios de Información Estratégica, S.C.