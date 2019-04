"Asesores internacionalistas" aconsejaron a AMLO no confrontar a Trump

REDACCIÓN 01/04/2019 09:41 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, "no quiero adelantar vísperas. Estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, me lo recomendaron mis asesores internacionalistas".

El mandatario mexicano hizo referencia a una consulta que hizo a los presentes en un acto del pasado viernes en Poza Rica, Veracruz.





- "Que levanten la mano aquellos que piensen que le debo de contestar cada vez que se refiere a México al presidente Donald Trump, ¿le debo de contestar?", preguntó.

- A lo que la gente respondió que no.

- "A ver que levante la mano los que piensen que debemos actuar con prudencia", solicitó el Presidente.

- Luego de que la mayoría alzó la mano, AMLO les dice: "ese es mi pueblo".





En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que toma en serio el asunto y agregó: "Debemos actuar con prudencia. No engancharnos en una confrontación y en un pleito".

Y en otros temas





Con relación al tema del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, afirmó que la comisión respectiva será la que tendrá que hacerse cargo del asunto. No deben existir expedientes cerrados, se exigirá a la autoridad competente que actúe, indicó.

Aseguró que confía en que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de República, hará lo posible para que ese organismo investigador funcione bien: "Es una etapa nueva".





(Con información de Notimex)





