Asesor de Segob dice "no" a INE por sobrerrepresentación

El actual coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer, aseguró que no existe una transgresión constitucional o sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados por parte de Morena. Destacó que no existe una mayoría "inflada", al menos no de forma ilegal.

Como columnista invitado del Reforma, destacó que en las páginas de este diario se enteró de que el INE busca avalar un acuerdo que prohíba que un partido rebase el límite que la Constitución y la ley imponen para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara baja.

Destacó que la sobrerrepresantación se da cuando hay un desajuste de la relación entre el porcentaje nacional de votos y el porcentaje que el número de curules de un partido.

Comentó que en el caso de Morena en el convenio de coalición se pactó que sus tres aliados postularan la fórmula de candidatos en más de la mitad de los 300 distritos, pero dijo que en varios de esos distritos los postulados fueron afiliados o simpatizantes de Morena, quienes tras ganar decidieron inscribirse a la bancada morenista.

Recalcó que es derecho constitucional de cada diputado decida a cuál grupo parlamentario se adscribe o no estar en ninguno.

Morena alcanzó y mantiene en la actual Legislatura la mayoría absoluta por los diputados que decidieron inscribirse en su bancada posterior a la elección, lo cual, dijo, es constitucional.

Se prevé que este lunes a las 18:00 horas el Consejo General del INE apruebe el proyecto con el que pretenden evitar las mayorías artificiales en el Congreso y que presentaran un nuevo proyecto sobre los lineamientos para la reelección de diputados.

(Luis Ramos)