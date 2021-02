Asesinar a un policía, el supuesto favor de “El Chapo” a una ex alcaldesa

Ciudad de México.- En tres mensajes de Blackberry intercambiados como otros tantos donde hablaban de negocios, "El Licenciado", y su compadre Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", decidieron la suerte de un policía que estaba “grillando mucho” a la alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Esthela Ponce Beltrán, el último día de septiembre de 2013, sin siquiera conocerlo, solo para “hacerle el favor” a una política del Partido Revolucionario Institucional que buscaba la candidatura al Gobierno del Estado.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia sudcaliforniana, este policía era el comandante del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal de La Paz, Juan Antonio Salgado Burgoin, un joven elemento que meses atrás había emprendido una cruzada junto con sus compañeros para obtener un mejor sueldo, y que terminó despedido, envuelto en el descrédito y asesinado a tiros afuera de su casa la tarde del 21 de febrero de 2014.

Era un secreto a voces que la ex alcaldesa de La Paz estaba detrás del crimen del comandante, diversos medios habían arriesgado la hipótesis del homicidio, sobre todo porque la misma víctima había dejado un video grabado, pero fue el martes 22 de enero, cuando la Fiscalía Federal presentó como evidencia miles de mensajes que intercambiaron "El Chapo" y "El Licenciado", entre 2013 y principios de 2014, los cuales fueron interceptados por la oficina de Seguridad Nacional en Nogales de los Blackberry que usaban ambos capos del Cártel de Sinaloa.

En esta misma audiencia, López Núñez testificó contra Guzmán Loera, a quien nunca dejó de llamarlo “compadre” durante su relatoría en la que contó detalles sobre al menos cinco homicidios más, entre ellos el de Rodolfo Carrillo Fuentes, Juan Guzmán Rocha, el Juancho; José Miguel Bastidas Manjarrez, El Güero Bastidas; Israel Rincón Martínez, El Guacho (sicario de los Beltrán Leyva), y Leopoldo Ochoa.

En uno de los mensajes interceptados, con fecha del 30 de septiembre de 2013, López Núñez le comenta al Chapo Guzmán que René -identificado por la Procuraduría como jefe de sicarios de cártel sinaloense- habló personalmente con la presidente municipal de “la calma”, clave para referirse a La Paz, para hacer “renunciar” a un policía que estaba “grillando” y por consiguiente afectándola en la política.

Por otra parte el rene (sic) platico personal con la presidente mpal de la calma, es de las favoritas como candidata por el pri para el gobierno del estado. Quiere que le quitemos renunciando a un poli que esta grillando mucho y la esta afectando en la politica y se puso a la orden, que en su momento tambien ocuparía un apoyo en la campaña”, le dice Dámaso López al Chapo, uno como “JUAN” y el segundo como “OFIS1”.

El Chapo responde: “Si es la faborita ai ke aserle el fabor. Aber. Como. La salida de la casa del poli como bengansa de un cholo. Ke no se mire. Ke con rifle no ke con pistola para que no se mire violento. Pero para cuando se sabe si gana o no. Pero ai una cosa. Ke no se sabe bien baser el presidente mun. Ke no las elecciones fueron en julio.”

Entonces Dámaso explica: “Ella es presidente mpal orita pero es la favorita para ser la candidata a gobernador. Y esa campaña empieza en enero.”.

Sin embargo, en los 180 mensajes exhibidos en la Sala de la Corte, ambos compadres ya no vuelven a tocar el tema del asesinato del policía sudcaliforniano, tampoco del apoyo que la priista habría pedido para la precampaña que iniciaba en enero de 2014. De lo que sí hablan, y mucho, es de negocios, transporte de drogas, manipulación química de sustancias, pagos y cooptación de autoridades.

Burgoin, el policía que pedía 6 mil pesos de salario

Las negociaciones entre los policías inconformes y el XIV Ayuntamiento de La Paz encabezado por Esthela Ponce Beltrán se empantanaron en julio de 2013, después de una serie de manifestaciones en donde el comandante Burgoin fungió como vocero del colectivo. Era quien daba entrevistas a los medios locales para a dar a conocer lo que llamaba “su lucha por mejores salarios”.

Salgado Burgoin denunció que Ponce Beltrán intentó sobornarlo con 50 mil pesos, y ante el incumplimiento de los acuerdos de aumento salarial, interpusieron un amparo en un juzgado federal. Entonces se empezó a hablar de amenazas en su contra.

Meses más tarde, el 2 de febrero de 2014, la administración municipal despidió al comandante del Grupo de Reacción, a días de ello fue acribillado a tiros cuando salía de su casa de la colonia Misiones de La Paz en una Van, acompañado de su hija menor, quien resultó herida.

Ese mismo día, alguien “colgó” en la red social YouTube el video que él mismo grabó, responsabilizando a la entonces alcaldesa de que si algo le sucedía a él o a su familia, pues denunció que ya había sufrido un intento de secuestro y el corte de líneas telefónicas de su domicilio.

“Quiero platicarles de los momentos difíciles que paso, todo por defender esta causa de los derechos policiales y exigir un mejor salario digno para mis compañeros”, empezaba a contar Burgoin.

Explicó que lo único que buscaba era un salario digno que “no rebasa los 6 mil pesos quincenales, que es lo que le estamos pidiendo a la alcaldesa”.

“La situación que estoy enfrentando son de amenazas, van hasta con mi familia, son amenazas de muerte”, pues ese día –detalló- cortaron la línea telefónica de su casa para incomunicar a su familia.

Hago responsable que cualquier cosa que pase a mi familia y a mí, a Esthela Ponce Beltrán, José Manuel Santoyo García, a Noel López Ramírez y a Iván Sánchez Escobar (directivos de Seguridad Pública) y lo que resulte, los hago responsables porque ya estoy harto que me estén mandando mensajitos de amenazas de este tipo y que me anden intimidando; yo solamente he luchado por una causa, por mejoras salariales y por el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos”.

“Yo solo les he pedido el apoyo, ciudadanos, que me apoyen, si algo llega a pasarme porque siento temor de caer en manos de un delincuente mandado por ellos y de no volver con los míos, yo nomás les encargo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y ya saben”.

Y concluyó: “Todavía hay Burgoin para rato, no le temo a la muerte, temo que le pase algo a mi familia”. Y retó: “Tengan los pantalones para hacerme algo así, no vayan a mi domicilio, no vayan con mi familia, a mí háganme lo que me tengan que hacer”.

La esquela de Esthela y el deslinde reciente

También la administración municipal encabezada por Ponce Beltrán reaccionó de inmediato y el 21 de febrero, tras el crimen, difundió una esquela donde a nombre del Ayuntamiento de La Paz expresaba su solidaridad con la familia del, ya, ex agente caído.

“La Alcaldesa Esthela Ponche Beltrán, integrantes del Cabildo, funcionarios y personal lamentan el fallecimiento de Juan Antonio Salgado Burgoin, ex integrante de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.”

Expresamos nuestra solidaridad a su respetable familia, reprobamos el atentado contra su persona porque ninguna diferencia entre seres humanos, cualquiera que sea ésta, debe ser dirimida más que solo con la razón y la justicia y confiamos en que las autoridades realicen una pronta y expedita investigación que esclarezca responsabilidades”.

Un año después, cuando Ponce Beltrán dejaba el puesto municipal, aparecieron una serie de narcomantas colgadas en ocho puntos de la capital sudcaliforniana, mismas que involucraban a la ex munícipe en el homicidio del Salgado Burgoin. En una de ellas se señala que el responsable fue “El René”, por órdenes de la exalcaldesa.

Fuentes de la Procuraduría informaron que el caso del ex jefe policiaco sigue sin tener responsables.

Cuando se dio a conocer la noticia ventilada en la Corte de Nueva York, la también exdiputada federal del PRI, salió a defenderse mediante un comunicado.

Calificó como “falsas” las especulaciones en torno a su persona, y dijo que “no amerita más atención que la necesaria para dar respuesta puntual, es falso todo lo que se ha especulado del supuesto dicho”.

Ponce Beltrán señaló de absurdo entrar en el juego de contradecir sin una razón expresada en otro país, a personas a quienes aseguró no conocer. “Las notas publicadas el día de hoy en algunos destacados medios en referencia a mi persona son falsas, absurdas y sin sustento”.

Expuso que por consejo legal de sus abogados, será cautelosa en sus declaraciones: “Pero siempre en defensa del principio de inocencia, no escatimaré la oportunidad de que se difunda mediáticamente mi condena a la calumnia”.

Los mensajes dados a conocer en la Corte durante el juicio contra el Chapo fueron aceptados como evidencia de sus actividades delincuenciales, y por lo menos 180, de miles que interceptaron las autoridades estadounidenses entre 2013 y 2014, pueden consultarse libremente en esta liga.

En ellos, López Núñez y Guzmán Loera hablan de compra de drogas en un lenguaje críptico, así como traslado de estas sustancias, pagos a fleteros, y por lo menos el soborno a un jefe local de la Marina, a quien identifican como “Ruperto”, y cuya colusión “El Licenciado” agradece a Dios.

