Asesinan a Luis Enrique Ramírez, columnista de El Debate

SINALOA.- El periodista Luis Enrique Ramírez, principal columnista de El Debate, fue asesinado la mañana de este jueves 5 de mayo. Se convierte en el noveno comunicador ultimado en lo que va del 2022.

El reporte policial del hecho señala que sujetos a bordo de un automóvil dejaron el cuerpo en el sitio del hallazgo -ubicado al sur de la colonia Antorchista, en el campestre La Nachi, en el ejido El Ranchito, al sur de la capital sinaloense- y huyeron del lugar.

El cuerpo fue encontrado bocabajo, tirado sobre la carretera México 15, a un costado de un local de compra y venta de fierro viejo.

¿QUIÉN FUE LUIS ENRIQUE RAMÍREZ?

Ramírez fue reportero de la sección cultural de La Jornada en los años 90, después colaboró para la revista Milenio en el equipo de Ignacio Rodríguez Reyna, posteriormente regresó a su natal Sinaloa, donde se desempeñó como periodista de El Sol y El Debate.

Su reseña biográfica en El Debate señala que Luis Enrique Ramírez fue periodista desde hace 40 años y se desempeñó en medios de comunicación de Sinaloa y de la Ciudad de México: El Debate, El Universal, La Jornada, El Financiero, Milenio, entre otros.

La muela del juicio (editorial Conaculta) y La ingobernable; encuentros y desencuentros con Elena Garro (editorial Raya en el Agua), son los títulos de los dos libros que publicó.

Fue galardonado con 14 premios de periodismo estatales y nacionales.

Era egresado de la Escuela de Comunicación Social María Teresa Zazueta y Zazueta, además de que fue director fundador del diario digital Fuentes Fidedignas.

En el año 2022, han asesinado a los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, Baja California; Heber López Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca; Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas; Jorge Camero Zazueta, en Empalme, Sonora; Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán; José Luis Gamboa, en Veracruz, Veracruz; Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán; y ahora Luis Enrique Ramírez en Sinaloa.

"YO SOY EL QUE SIGUE": REVELÓ RAMÍREZ AÑOS ATRÁS

En 2011, Ramírez Ramos huyó de Culiacán luego de que asesinaran al periodista Humberto Millán, cuyo crimen fue vinculado al del exdirector de Gobierno, Luis Pérez.

Se especuló que había dejado el estado y se había acogido en el Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal debido a que era víctima de persecución política.

Volvió a Sinaloa en 2012 para fundar su diario digital.

"Yo sí siento el peligro inminente de que yo soy el que sigue, porque hay un patrón, en cuatro asesinatos recientes, incluido el de Humberto (Millán), en el que yo encajo", confesó en entrevista para MVS Radio, ya cuando contaba con la protección de la organización internacional Artículo 19.

El periodista señaló un patrón en cuatro crímenes: los de Luis Pérez, "Oli" Alonso, Francisco Urrea y el periodista Humberto Millán. El común denominador era que eran "personas que manejan información privilegiada y ligadas a un personaje del Estado, que se llamó Luis Pérez", dijo Ramírez, según información del portal Noreste.

"Yo no escribo del narco, yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto Millán tampoco, y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y sobre todo para conservar su vida.

"Y qué es lo que pasa, Humberto Millán y yo sólo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos, ¿entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?", cuestionó.





