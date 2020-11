Aseguran que la 4T "espía" a Frenaaa; son recortes de periódicos: AMLO

A casi 15 días de que el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaa) levantará el platón que instaló en plancha del Zócalo, el gobierno federal a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lleva a cabo un seguimiento de la organización y contra su dirigente, Gilberto Lozano.

De acuerdo con reportes de inteligencia consultados por El Universal, el gobierno de la 4T sigue los pasos de la Frenaa desde mayo, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en su gobierno el espionaje político no se practica.

Sin embargo, la información de estos reportes elaborados por el CNI no se podrán conocer hasta dentro de cinco años, al considerar que su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional.

El pasado 23 de septiembre Frenaa instaló sus casas de campaña en Zócalo su exigencia la renuncia del presidente López Obrador.

Este organismo comenzó a popularizarse por las manifestaciones en automóvil que hacían cada fin de semana sus integrantes para protestar contra la mala gestión de la pandemia, que ha hecho este gobierno.

El 15 de noviembre Frenaa anunció en comunicado el retiro de su plantón en el Zócalo, al acusar de presiones y de una creciente violencia por parte de "reventadores".

"Decidimos no exponer a uno solo más de los miembros de Frenaaa, y planificar cuidadosamente las acciones de presión jurídica, económica y social a través de las cuales obtendremos la renuncia del actual presidente", de acuerdo con un documento en sus redes sociales.

En los casi dos meses del plantón la organización encabezada por el empresario Lozano, denunció hostigamiento por parte del gobierno federal contra la gente que se encontraba en el plantón.

RESPONDE AMLO

En la conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno espíe a sus adversarios, entre ellos a los integrantes de Frenaaa.

"Nosotros no somos iguales, no hacemos espionaje, ya no existe el Cisen", lanzó.

Aseguró que lo que tiene su gobierno "son recortes de periódicos, a nadie se espía, a ningún dirigente político, ni al señor Lozano, ni a Aguilar Camín, ni a Krauze, ni a Juan Francisco Ealy Ortiz, ni al señor Junco, a ninguno de nuestros adversarios, a nadie".

Aseguró que su gobierno no lleva a cabo esas acciones de espionaje como era muy común en el viejo régimen

Agregó que si hay más información sobre Frenaaa, que seguramente es la que publica El Universal, que la entregue.

En el nuevo organismo de inteligencia se le da protección a la gente, se previene de atentados, de levantones, secuestros, que lleva a cabo la delincuencia organizada, lanzó.

Se garantiza el derecho a disentir, no se persigue a nadie, dijo.

LOS ALTERCADOS CON FRENAA

Dos días antes de que el plantón anunciara su retiro de la plancha del Zócalo, una mujer fue robada y amenazada de muerte por parte de integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, según revela una carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Pero esta no es la única investigación que se ha iniciado en contra de los integrantes de Frenaaa desde que iniciaron su movimiento, un integrante de esta agrupación identificado como Arturo "E", de 45 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de que fue acusado de realizar tocamientos de tipo sexual a una mujer cuando ambos se encontraban en el campamento.

El pasado sábado durante una manifestación que salió del Ángel de la Independencia y finalizó en el Auditorio Nacional, los integrantes de Frenaa, acordaron el inicio de una nueva etapa en su movimiento, llamado resistencia civil pacífica, mismo nombre que utilizó el presidente López Obrador en 2006 tras el resultado electoral de la elección presidencial.

En esta nueva etapa, los integrantes de Frenaa hicieron un llamado para dejar de pagar impuestos al gobierno federal, así como evidenciar a los empresarios que estén a favor de la 4T.





kach