Asegura Zaldívar que juez asesinado renunció a escolta

El juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, renunció al servicio de escoltas y equipo de seguridad el 21 febrero de 2019. Ayer fue asesinado en la puerta de su domicilio junto con su esposa.

La renuncia a la protección que recibía el juzgador, se presentó en respuesta al oficio SEV-08887/02/2019 que le fue entregado el 19 de febrero de 2019, de acuerdo con el documento del cual tiene copia La Silla Rota.

La carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) incluye como línea de investigación una supuesta compra-venta de un vehículo. Otra de ellas, son las represalias al trabajo que realizaba como impartidor de justicia.

La seguridad que recibía el juez consistía en una escolta de seis elementos, equipo de protección y un vehículo blindado.

"Estimo que, en la actualidad, dada mi readscripción desde hace casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo", menciona el documento al que tuvo acceso La Silla Rota.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, aseguró que el juez, Villegas Ortiz, pidió que se le retirará la seguridad con la contaba luego de ser cambiado de adscripción.

Según Zaldívar: "no ha habido hasta ahora, un juez o jueza federal que habiendo requerido seguridad no se le haya brindado o se le haya retirado. Hubo otros casos en los que nosotros propusimos a algunos juzgadores que tuvieran seguridad, aunque ellos no lo hubieran pedido".

Durante una webbinar, el ministro aseguró que en el caso del juez Villegas Ortiz, el juzgador determinó que se le retirará la seguridad a pesar de que se le alertó los riesgos que representaba en su contra.

"En este caso quiero decir con mucha claridad y tristeza, que en el caso del juez Uriel Villegas fue precisamente un caso en el que él optó por renunciar por la seguridad que le venía dando el Consejo de la Judicatura. Al darnos cuenta de los asuntos tan delicados que llevaba, el pleno le hizo llegar un oficio en el que pedía reconsiderar su decisión y se le establecía en qué había consistido el dictamen de la comisión de vigilancia para que siguiera tomando seguridad".

Zaldívar aseguró que después de que se les retirará la seguridad, el juez asesinado le dijo que se sentía mejor sin la protección.

"El juez consideró que no la requería y ratificó que no necesitaba seguridad. Él nos había comentado, en una vez posterior, que se sentía más a gusto, y que llamaba menos la atención, que él estimaba que es su última adscripción en Colima, que no corría ningún riesgo".

Durante la charla, Zaldivar afirmó que no se puede lucrar con la tragedia de ninguna persona, ya que el retiro de la seguridad no fue por un tema de austeridad.

"Ante cualquier escenario se quiere lucrar con la tragedia. He visto mucha mezquinad de algunas personas que han afirmado sin alguna prueba, que se le retiró la seguridad por un tema se austeridad. En el tema de juzgadores federales no ha habido austeridad".

Los casos que llevó el juez

La Silla Rota dio a conocer que Villegas Ortíz llevó uno de los casos de Rubén Oseguera González, "El Menchito", hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El juez ordenó el traslado de "El Menchito" del penal federal número 13 de Miahuatlán, Oaxaca, al número 2 de Occidente en El Salto, Jalisco, mejor conocido como "Puente Grande".

Uno de los últimos casos que tuvo el juez fue el amparo que solicitó Ismael Zambada Imperial, "El Mayito Gordo", hijo de Ismael Zambada García, "El Mayo", líder del Cártel de Sinaloa, contra su extradición. Villegas Ortíz le negó dicho amparo al vástago del capo y terminó extraditado a Estados Unidos en diciembre pasado.

Otro caso reciente de Villegas Ortíz, en enero pasado, fue un amparo tramitado por Miguel Ángel Treviño Morales, "El Z-40", uno de los líderes de "Los Zetas", que se encuentra recluido en Puente Grande.