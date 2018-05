DE GIRA EN YUCATÁN

Asegura AMLO que no tiene pleito con los empresarios

En Mérida, donde estuvo flanqueado por dos expresidentes del PAN, dijo que se reuniría con el Consejo Mexicano de Personas de Negocios

ALBERTO OAXACA 04/05/2018 02:25 p.m.

El abanderado presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por los ex presidentes nacionales del PAN, Manuel Espino y Germán Martínez (Foto y video: Alberto Oaxaca)

MÉRIDA (La Silla Rota).- De gira por el estado de Yucatán y en un hecho que antes se pensaría insólito, López Obrador se hizo acompañar por los ex presidentes nacionales del PAN, Manuel Espino y Germán Martínez. Ahí señaló que son algunos los empresarios que tienen intereses y están generando esta confrontación.

"Quiero aclarar que yo no tengo ninguna diferencia, ningún pleito con los empresarios de México. Hay algunos que tienen intereses económicos y políticos y están provocando este enfrentamiento que yo les diría (es) artificial, es parte de la propaganda en contra nuestra (...) el que invierte el que genera empleos el que apoya el desarrollo del país y lo hace de manera honrada merece respeto", afirmó.

El tres veces candidato presidencial también aseguró que estaría dispuesto a reunirse con los grupos empresariales que sea necesario, incluso con los que conforman el Consejo Mexicano de Personas de Negocios. "Sí, con todos me reúno, no hay ningún problema. No tengo enemigos tengo adversarios", afirmó

En el evento realizado en Progreso, Germán Martínez se refirió a los adversarios del tabasqueño como quienes buscan imponer un gerente en la presidencia de la república.





"Yo estoy seguro que el cambio verdadero lo representa este movimiento para reconciliar a todos los mexicanos, para unirnos a todos los mexicanos. Los de enfrente quieren un gerente, nosotros queremos un presidente. Yo no quiero para mis hijos un gerente que administre los privilegios desde el poder, yo quiero para mis hijos- y tengo cuatro-, un presidente que gobierne para todos sin distingo", arengó ante simpatizantes congregados en la Calle 19 del puerto.

Martínez Cázares aprovechó para enviar un mensaje a los militantes del PAN: "Vengo, igual que Manuel, a decirle a los panistas que se siente a todo dar vivir en libertad, que voten libremente y que abracen una causa de transformación verdadera".

López Obrador nombró a Manuel Espino líder de movimiento Grupo 5 coordinador de su campaña con las organizaciones sociales y civiles.

"En Ruta 5 en todo el país estaremos promoviendo la adhesión de líderes sociales de organizaciones comunitarias dedicadas a todas las tareas sociales de México para asegurarnos no solamente de sepultar con votos la corrupción sino de garantizar el mayor respaldo social que un presidente de México haya tenido en toda la historia porque durante los próximos seis años desde la sociedad vamos a ayudar, vamos a apoyar a nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador", dijo Manuel Espino.





