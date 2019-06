Asegura AMLO que mudanza a Palacio Nacional le ayuda a evitar el tráfico

Este jueves, durante el encuentro presidencial con medios, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su mudanza a Palacio Nacional le ayudará a evitar el tráfico.

Cuando tenga mucho trabajo aquí, irme a la casa y regresar siempre es más trabajo. Me ayuda mucho porque me evito el tráfico. No mando, como era antes, a que me limpien la calle. Me voy como cualquier otro ciudadano. Lo mejor es en la mañana, en la tarde hago más tiempo. Esto es para estar ocupado de mi trabajo", expuso el mandatario.



En adición, dijo que a su llegada, Palacio Nacional no será restringido, como aseguran algunas versiones. "Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del Palacio. Nada de eso".

López Obrador detalló que se se están realizando trabajos de conservación y mantenimiento en el recinto presidencial, especialmente en el jardín, "porque estaba abandonado".

"Se están cuidando los espacios pero no son exclusivos. Los cierres son momentáneos. Estaba abandonado el palacio y no les importaba la situación en el Palacio. Les puedo decir que se van a recuperar áreas que se van a conservar. No se van a utilizar salones, se van a mantener porque es el patrimonio cultural histórico de México".

En este sentido, afirmó que las áreas "que se van a utilizar para trabajar" son la que eran dispuestas para el extinto Estado Mayor Presidencial. "Eran los que tenían el control del Palacio y ya son áreas impactadas, que ya no son los pisos de madera. Aquí se puso esta alfombra porque el piso se tenía que proteger. Y también hubieron cuestionamientos con ese propósito", informó el tabasqueño.





