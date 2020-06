Asa Cristina Laurell: "no renuncié a la 4T"

Asa Cristina Laurell aseguró que no está fuera de la 4T y que analiza aceptar un cargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ex funcionaria dijo que renunció a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud debido a presiones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien de acuerdo con ella, "no dedicó tiempo a entender el papel que debe desempeñar".

La Silla Rota dio a conocer el 18 de junio que Laurell le presentó su renuncia al presidente López Obrador el pasado 15 de junio, ya que se planeaba desaparecer la subsecretaría que estaba a su cargo y por no estar de acuerdo con Alcocer ni con el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer.

"No quiere decir, de ninguna manera que yo haya renunciado a la 4T y tampoco quiere decir que mi compromiso con México no sigue en pie", destacó Laurell en entrevista, este martes, con Joaquín López Dóriga.

Relató que al presentarle su renuncia, el presidente López Obrador le ofreció otras opciones que ahora está revisando: "Es posible que me vaya al IMSS en una ubicación donde se puede tener mucha influencia en la política de Salud, lo estoy considerando, porque se interrumpió mi interlocución con el director del IMSS, Zoé Robledo, porque se contagió de covid".

Sobre su renuncia y críticas a responsables de Salud

Respecto a su renuncia, Laurell explicó que tomó esa decisión porque no hay una estrategia en el sistema de Salud, ya los funcionarios no conocen la realidad ni los problemas que existen y de esta manera ella no tiene responsabilidad en las acciones que se implementen.

"Me da pena decirlo, yo creo que tampoco dedicó (Alcocer) mucho tiempo a tratar de entender qué es la Secretaría de Salud, cuál es el papel que debe desempeñar", afirmó Laurell.

Por lo menos no soy corresponsable de la política de salud en el país, afirma Laurell

Laurell relató que durante cinco o seis meses el secretario de Salud la excluyó de prácticamente toda la toma de decisiones, no la invitaban a reuniones, por lo que la presionó fuertemente para que dejara el cargo en la subsecretaría.

"Él estaba presionando en ese sentido, yo no puedo decir por qué, pero eso habría que preguntárselo a él, porque debería ser importante tener a alguien como subsecretaria que tiene 40 años de experiencia en políticas de salud, mientras él ha sido un investigador y con cierta experiencia pública, pero nunca había estado en la administración pública.

"Entonces con esa presión tan dura, durante un periodo de cinco o seis meses, yo decidí que mejor presentaba mi renuncia, porque por lo menos eso significa que yo no tengo corresponsabilidad en la política de salud que se está llevando en el país", enfatizó.

Respecto a Juan Ferrer, la ahora ex funcionaria dijo: "lo que estoy viendo es su ignorancia respecto al sistema de Salud, del titular de Insabi, que nunca ha trabajado en salud y que se ve que tampoco se puso a estudiar cuáles son los problemas".

Laurell señaló que desde que Ferrer fue nombrado en el cargo, empezó a cancelar reuniones con ella y eso no les permitió concluir cómo iba a ser la prestación de servicios a través del Insabi ni la planeación estratégica o cómo llevar adelante la evaluación

Sobre presuntos choques con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo-López-Gatell, dijo que ella no tiene nada en su contra y que tampoco puede comprobar que estuviera involucrado en la decisión de hacerla renunciar.

Sin embargo, expresó que desde la subsecretaría que encabezaba no tenía acceso a la toma de decisiones sobre la emergencia por covid, a pesar de que ella realizaba cada 24 horas acciones sobre el tema de hospitales.