Arturo Zaldívar y Felipe Calderón; de maestro y alumno a adversarios

Tras una serie de declaraciones del ministro presidente Arturo Zaldívar y el expresidente Felipe Calderón -quienes fueron maestro y alumno, respectivamente, en la Escuela Libre de Derecho- en torno a supuestas intromisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte del también expanista cuando ocupó el cargo de jefe del Ejecutivo, un tuit de este jueves recordó que el pleito se extiende hacia las responsabilidades en referencia al incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Chihuahua, donde murieron 49 niños y niñas, y 104 resultaron con lesiones graves.

Este miércoles, Zaldívar Lelo de Larrea compartío una columna publicada en 2011 por el periodista Salvador García Soto, en la que se menciona que Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, se presentó -en junio de 2010- ante el ministro para "reconsiderar" su dictamen, resolutorio en cuanto al siniestro de la Guardería.

El Universal - Opinion - El Presidente que protegió culpables. 4 de junio de 2011 https://t.co/0zwYpMwiu9 — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) 10 de octubre de 2019

Aquí las claves para comprender el contexto de las declaraciones entre Zaldívar y Calderón:

GUARDERÍA ABC

"El presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando... cosa que también he dicho, no se puede decir de otro presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo porque fui objeto de esas presiones con Felipe Calderón", dijo el Zaldívar en entrevista para el programa JohnYSabina de Canal Once.

Por su parte, el expresidente dijo sería necesario que el presidente de la Corte precise "en qué consistieron, diga qué fue lo que hizo a respecto, cuándo y en qué casos se produjeron... Hubiera sido deseable que las denunciara en su momento, y no casi una década después...por cierto en el contexto de la defensa del presidente", expuso para Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola.

"Que no se te olvide quien te postuló" habría dicho entonces Gómez Mont a Zaldívar respecto a la primera resolución de la SCJN que fincaba responsabilidades "éticas y políticas" a funcionarios del gobierno en violaciones graves a derechos humanos,

"La Corte falló por sacar del dictamen los nombres de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours Castello. A ninguno de ellos, ni a los otros 11 funcionarios de distintos niveles que proponía el ministro Zaldívar, se les señaló ningún tipo de responsabilidad, aún cuando varios ministros reconocieron en sus alocuciones que ´sí hubo violaciones graves a las garantías individuales´ de los menores y sus padres", detalla la columna de 2011 publicada por El Universal.

El mismo texto señala a Guillermo Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Fernando Franco González, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Juan Silva Meza, como los ministros que aprobaron la violación a las garantías individuales por parte de los funcionarios en cuestión.

RESPUESTA DE CALDERÓN

"Niego categóricamente tales presiones", indicó este jueves el expresidente Calderón respecto a las declaraciones de Zaldívar.

Añadió que es penoso ver al ministro presidente en un programa televisivo "palero" del gobierno federal y defendiendo al presidente López Obrador.

RENUNCIA DE MEDINA MORA

La discusión entre el ministro presidente de la SCJN y Felipe Calderón surgió en torno al cuestionamiento a Zaldívar sobre una supuesta injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la renuncia histórica de Eduardo Medina Mora.

Al negar que así fuera y asegurar que la renuncia se trata de una decisión personal, Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que su relación con AMLO es "cordial, afectuosa y respetuosa".

"Le tengo aprecio y estoy realmente de acuerdo en muchas de las cosas que está haciendo, porque hay coincidencias previas sobre ciertas maneras de ver al país", dijo al periodista John Ackerman.