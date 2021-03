Arriban más de 600,000 vacunas Pfizer; se reparten en 4 estados del país

Un nuevo lote de vacunas contra la covid-19 de la empresa Pfizer llegó a México este martes. Se trata de 600 mil 600 dosis que arribaron a cuatro diferentes estados.

Durante la conferencia mañanera, pudo verse la llegada de una parte de estas vacunas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por Pedro Zenteno, director de la empresa Birmex.

Otras tres partes del embarque fueron enviadas a Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y Querétaro.

Para de estos cuatro centro empezar la distribución de las vacunas a otras partes del país con ayuda de la empresa DHL.





Así se repartió el número de vacunas Pfizer:





1.- Guadalajara recibió 108 mil 225 dosis.

2.- Monterrey recibió 72 mil 150 dosis.

3.- CDMX recibió 275 mil 925 dosis.

4.- Querétaro recibió 144 mil 300 dosis.

¿Y LA VACUNA SPUTNIK V?

El director general de Birmex, Pedro Zenteno, señaló que mañana miércoles arriba a México un lote de 200 mil dosis de la vacuna contra covid-19 de Sputnik V que vienen de Rusia.

"Mañana están. Llegan el día miércoles, a las 13:30 horas está programado el vuelo", lanzó Zenteno.

En entrevista posterior al anuncio que hizo en la mañanera, el director expuso que las autoridades aún no determinan el destino de la vacuna rusa que llega mañana.

"Están en eso. Estableciendo por acá. Seguramente será a grandes ciudades", indicó.

"No es una donación, estamos pagándolas, pero si el gobierno ruso no lo permitiese, pues no podríamos tener acceso a ellas el día de hoy", comentó el canciller Marcelo Ebrard, desde Palacio Nacional.





(Luis Ramos)