Arriba al AICM vuelo de Perú con 154 connacionales

El vuelo MX9895 procedente de Lima, Perú, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 154 connacionales.

El cierre de fronteras y aeropuertos en diferentes partes del mundo por la propagación del virus covid-19, principalmente en Europa, ha originado que disminuya el arribo y salida de vuelos internacionales en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Víctor, mexicano varado en Lima, aseguró que la Embajada Mexicana sí les prestó ayuda

En los tableros, donde se anuncia la salida de vuelos, sólo se tenían registrados tres hasta las 23:59 de este jueves. Uno de ellos a Ámsterdam, de los Países Bajos; uno más Londres, Inglaterra; y otro a Santo Domingo, República Dominicana; sin embargo, este último ya había sido cancelado.

En el caso de los vuelos que arriban de otras partes del mundo, se anunciaban ocho, principalmente de ciudades de Estados Unidos y dos más de Lima, Perú, donde vienen 154 connacionales (vuelos MX-9895) que estaban varados en Perú por las medidas sanitarias adoptadas en ese país.

Los "filtros de salubridad son los mismos que en Perú, sólo te toman la temperatura". Después de dos días de estar varado, Héctor narra que el domingo comenzó el cerco de salubridad en Perú

El personal que labora en las áreas de revisión de la zona internacional comentaron que ha disminuido el arribo y salida de vuelos, lo que ha originado que se comiencen a escalonar en turnos a los empleados para evitar que pierdan su trabajo.

A las 20:55 arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo MX9895 proveniente de Lima, Perú, con 154 mexicanos que estaban varados ante el cierre de la frontera en ese país para evitar la propagación del virus COVID-19.

Entre los pasajeros se encuentra Ubich, quien después de permanecer en un país donde se implementaron medidas drásticas, se pondrá en cuarentena.

"No esperábamos que pasara esto, en cuanto llegaron los primeros casos a Lima actuaron muy rápido, nos sorprendió. Yo creo que acá -México- ha habido una gran falta por hacer, pero fue impresionante ver cómo actuaron tan rápido".

Víctor permaneció cinco días varado en Lima, Perú, menciona que el gobierno mexicano hizo lo que pudo, pero todavía hay muchas personas en Perú

Al regresar de Lima, comenta que hay muchos connacionales varados en Cusco, por lo que es necesario los ayude la Embajada para que puedan regresar, ya que las medidas que tomó el gobierno de Perú son drásticas.

"Sí, después de ver como reacciona un gobierno que si debe hacer lo correcto, creo que lo más responsable es tener cuarentena. Estás en un país que no conoces, no sabes cómo funciona, no sabes a quién pedir ayuda".