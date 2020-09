Arremete AMLO contra Reforma por caso de corrupción en Macuspana

Luego de que fuera cuestionado por el desvío y pagos sin justificar por 223 millones de pesos en Macuspana, Tabasco, su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al diario Reforma como un "pasquín inmundo".

"Reforma es un pasquín inmundo, con todo respeto para sus trabajadores en la prensa y repartidores. Me estoy refiriendo a que es un pasquín inmundo de los de mero arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari".

El mandatario señaló falta de profesionalismo, manipulación y patrocinio del expresidente Carlos Salinas de Gortari en el diario, lo cuál calificó como un "caso clásico del hampa del periodísmo, según la máxima de la calumnia que cuando no mancha, tizna".



En referencia a la publicación de Reforma donde se señala que el Gobierno municipal de Macuspana, Tabasco fue desconocido por el Congreso local tras encontrar un faltante de 223 millones de pesos, lo que derivó en la renuncia de sus gobernantes electos, el secretario de Comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, informó que tras comunicarse con el gobernador tabasqueño, confirmaron la renuncia del cabildo pero desmintió lo dicho por el diario.

"Dos precisiones: que el cabildo de Macuspana renunció junto con el presidente municipal por razones que no tienen que ver con esto. Que no hay todavía ningún desfalco declarado ni por la Auditoría estatal ni por el Congreso; eso tiene que ser un proceso que revise la cuenta pública del Congreso de Tabasco. La de 2019 tiene hasta finales de septiembre para recabar toda la información y analizarla, y la de 2020 que también está incluída en la nota (de Reforma) es el próximo año cuando se revisa de tal manera que no hay todavía ninguna declaratoria de desfalco",dijo Ramírez Cuevas.

ANUNCIA AMLO PLAN POR FIESTAS PATRIAS

"Vamos a conmemorar las Fiestas Patrias desde el 13 de septiembre, habrá una ceremonia en Chapultepec, el 15 es el grito y va a haber iluminación y fuegos artificiales, muy atractivos, y habrá mucho arte", señaló el presidente durante la conferencia matutina.

López Obrador añadió que previo al desfile del 16 de septiembre se llevará a cabo una conmemoración y entrega de reconocimientos al personal de salud que atiende los casos de covid-19.

"Han ayudado a salvar vidas por la pandemia, vamos a izar la bandera y empieza la ceremonia", dijo.

Sobre el desfile del 16 de septiembre, el mandatario aclaró que este será con sana distancia y no muchos vehículos, "acorde con las circunstancias".

En ambos eventos, confirmó lo señalado por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en los que no habrá participación de la ciudadanía por la pandemia.

Al respecto anunció que el próximo 15 de septiembre sí habrá conferencia matutina.