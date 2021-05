Arremete AMLO contra panistas, candidato del PRI en NL... y hasta el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a sus adversarios, entre ellos a panistas, y a medios de comunicación por "oportunismo inmoral" ante la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que ha dejado a 25 personas muertas.

Se refirió a la Coparmex por una nota publicada en El Economista, donde este grupo empresarial culpa a la austeridad al accidente en el Metro, por lo que dijo son "tiempos de canallas".

En conferencia mañanera, López Obrador dio a conocer que ya se estableció comunicación con un equipo de expertos que realizará un peritaje independiente tras el colapso cerca de Metro Olivos, pero aclaró que de esto se está encargando la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

El presidente remarcó que hay amarillismo y falta de ética en los medios, al tiempo que acusó a sus opositores de ir a la zona de la tragedia.

#EnLaMañanera | Sobre la difusión de que habría un paro por parte del sindicato del @MetroCDMX el presidente @lopezobrador_ hace un llamado a los trabajadores "no ayuda en nada esa actitud, eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería, por el tiempo de campaña" pic.twitter.com/l9BBK6wr21 — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2021

Al ser cuestionado por un posible paro de labores que amagó un sindicato del Metro, el mandatario mexicano llamó a los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) a recapacitar y señaló que esas actitudes no ayudan en nada. Destacó que esto tiene que ver "con lo electoral, con la politiquería".

Agregó que aún no hay fecha para que se entregue el dictamen sobre las causas de la tragedia en la Línea 12 del Metro, pues aún se tiene que llevar a cabo la investigación. Coincidió con Sheinbaum y aseguró que habrá justicia para las víctimas, "va a haber justicia (...)no va a ser como antes, que todo lo ocultaban".

#EnLaMañanera |El presidente @lopezobrador_ reiteró su solidaridad con los heridos y familiares de las víctimas del accidente de la #Linea12, además, dijo que la Jefa de Gobierno, @Claudiashein cuenta con su respaldo y asegura que un equipo de expertos realizará la investigación pic.twitter.com/Jv5YJObkn2 — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2021





TAMBIÉN ARREMETE CONTRA EL INE Y CANDIDATO DEL PRI A GUBERNATURA DE NL





El presidente López Obrador arremetió contra el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por ofrecer tarjetas para dar apoyos bimestrales en caso de ganar el puesto. Incluso, el mandatario mexicano exhibió esta propaganda política en la pantalla de la mañanera.

López Obrador también arremetió contra el INE porque es uno de los organismos que fue creado para bloquear la democracia. Destacó que este instituto es uno de los más costosos del mundo, de los más ineficientes y muy parciales.

Agregó que se tiene que renovar el sistema electoral mexicano para permitir que los mexicanos en el extranjero puedan votar en las próximas elecciones, pues el INE maneja el presupuesto y no logra facilitar trámites para el voto de los paisanos.





CONFIRMA VISITA DE KAMALA HARRIS A MÉXICO





El presidente López Obrador confirmó que Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, visitará México después de las elecciones y dio a conocer que podría ser el 8 de junio.

El mandatario mexicano recordó que este viernes sostendrá una reunión virtual con Harris para tratar el tema migratorio.

Agregó que con el presidente de Guatemala estuvo de acuerdo con que EU invierta en Centroamérica para frenar la migración.

López Obrador recomendará el uso de programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para mitigar la migración.

#EnLaMañanera | Sobre su reunión virtual del viernes con la vicepresidenta de EU, Kamala Harris (@VP), el presidente @lopezobrador_ dijo que el tema es la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio "como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo" pic.twitter.com/pGcLeHeUsc — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2021





HABLA DE LA ECONOMÍA





El presidente López Obrador recalcó que en México hay recuperación económica y expuso que en marzo se rompió récord mensual de remesas al ubicarse en 4 mil 152 millones de dólares, al tiempo que prevé un incremento en abril.

"Se dio a conocer el dato de las remesas en marzo y es un récord mensual en remesas. Agradecerle a los paisanos, nuestro apoyo, porque este dinero se dispersa abajo", señaló.

Presumió que en su gobierno no ha habido devaluación de la moneda y señaló que los pronósticos de crecimiento siguen estando de 5% a 5.5%.

#EnLaMañanera | @lopezobrador_ celebró que los migrantes mexicanos "siguen apoyando la economía nacional" al romper récord en remesas con $4,045 millones de dólares en marzo, "esto nunca se había logrado" aseguró #rb pic.twitter.com/cCAaObeNaR — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2021

Por otra parte, señaló que también está al alza el comercio exterior y por ello proyectó en la pantalla de la mañanera una nota de El Financiero, donde destacan una nota de "récord entre el comercio de México y Estados Unidos".

Sin embargo, en la página de ese diario, el presidente mostró una encuesta en la que Morena lidera la intención del voto en la Cámara de Diputados.

NO TUVE NADA QUE VER CON DESAFUERO DE GARCÍA CABEZA DE VACA: AMLO

El presidente López Obrador dio a conocer que no tuvo nada que ver con el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

"No tengo información, eso lo hace por lo general la FGR (sobre la alerta). Aunque los adversarios estén pensando que yo di la orden o de aquí salió la consigna o que aquí se está decidiendo todo, les puedo decir en honor a la verdad que no tuve nada que ver. Es un asunto de la Fiscalía que pidió su desafuero por encontrarlo responsable de algunos delitos o presuntos delitos para ser más exacto", indicó el mandatario mexicano.

"Yo no fabrico delitos, no me dedico a eso, no es mi fuerte la venganza, nada más que el león piensa que todos son peludos", lanzó el presidente.

Agregó que desconocía que para el caso del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual, sí se había emitido una alerta migratoria desde el Instituto Nacional de Migración (INM).





(Luis Ramos)