Arremete AMLO contra órganos autónomos; "los crearon para simular"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra de organismos autónomos al señalar que fueron creados para simular y que “ahí se iba todo el dinero”.

En conferencia de prensa, el presidente criticó que en administraciones pasadas se creaba un instituto para atender a diferentes sectores de la población, a los cuales no les llegaban los recursos.

“...para atender a las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, el Instituto para personas con discapacidad, para garantizar la diversidad, el instituto para la diversidad, y así. Y cada instituto, cada organismo su director, sus directores, sus asesores, su presupuesto para ir a conocer las experiencias de otros países en la materia. Ahí se iba todo el dinero y al adulto mayor y a la persona con discapacidad no le llegaba nada”, aseveró en Palacio Nacional.

López Obrador hizo mención de algunos organismos que “se crearon para simular”, al preguntar si de verdad cumplían su función.

“Como esto del Instituto de la Transparencia, este otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200 mil pesos mensuales que no sé ni cómo se llama, el presidente no tiene conocimiento, pues es algo que no es esencial y no es esencial porque crearon todos estos organismos para simular. Claro que sí es importante el garantizar la competencia y que no haya monopolios, pero qué ¿no hay monopolios?

“Es como lo que hicieron con la reforma a los medios de comunicación. Dos institutos, hay un instituto que se llama Instituto de Telecomunicaciones, IFETEL, tiene una estructura, a parte de 10 consejeros, esos no ganan menos de 100 mil cada uno, diez, nueve, más de siete...pero como 40 direcciones y asesores ¿y qué ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes como eufemísticamente se les llama a los monopolios? Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo”, dijo.

En lo que va de su gobierno, el presidente ha lanzado varias críticas contra el papel de los órganos autónomos y reguladores en los últimos sexenios. Entre sus “blancos” han estado el INE, el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y la CNDH.

Las conferencias de prensa han sido el escenario para estos ataques, pero también estos órganos han sido castigados en su presupuesto por legisladores del partido del presidente, con mayoría en el Congreso.

Para 2020, el INE recibió 6.4% menos de lo que pidió; la CNDH, 1.94% menos; la Comisión Federal de Competencia, 1.40% menos y el INAI, 5.39% menos.

Además, el Ejecutivo buscó, cuando tuvo oportunidad, designar en ellos a funcionarios afines a su proyecto político.

Uno de los casos más polémicos fue en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues al finalizar el mandato de Raúl González Pérez, llegó al Senado una terna que incluía a la activista Rosario Piedra para sucederlo en el cargo.

Opositores criticaron que Piedra fuese candidata a diputada por Morena y que haya sido elegida para encabezar la CNDH por medio de un fraude en la votación en el Senado, sin reunir la mayoría calificada.

Por otro lado, el presidente también se lanzó nuevamente contra los medios de comunicación y los acusó de que estaban “bien apergollados” y “subvencionados”.

Al contestar una pregunta de la prensa referente al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, el presidente aseguró que el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez “está trabajando muy bien” y que “a lo mejor no tiene Cuitláhuac el mismo apoyo de los medios porque ya la política es cuidar el presupuesto y no destinar tanto dinero a la publicidad”.

