Arranca veda este jueves por consulta sobre expresidentes; INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reafirmó que la consulta popular para juicio a expresidentes no es un tema menor para el Instituto y anunció que a partir de mañana comenzará su difusión oficial con los tiempos oficiales que el órgano tiene en medios de comunicación. Destacó que, si no comenzó en meses anteriores, fue por decisión del Congreso.

A partir de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de hablar del tema y corresponderá sólo al INE invitar a la ciudadanía a la participación en la misma. El gobierno federal también deberá abstenerse de propaganda gubernamental.

Córdova reiteró que con ahorros del INE que equivalen a 500 millones de pesos, y sin recursos asignados por el Congreso, se instalarán 57 mil mesas receptoras "aunque hubiéramos querido poner más", dijo.

Al corte de las 15 horas, 255 mil personas recibieron ya su nombramiento como funcionarios de mesa receptora; y destacó que esto equivale al 90 por ciento del personal humano que se necesita.

Inscríbete. Participa.



La fecha límite para el registro como observadora u observador en la #ConsultaPopular2021 es mañana, 15 de julio. https://t.co/g67S6NgauS pic.twitter.com/OwVht6qnGh — @INEMexico (@INEMexico) July 14, 2021

"Será la consulta más amplia de las ya realizadas a nivel federal, por primera vez en la historia cada uno de los más de 93 millones de mexicanos en la lista nominal tendrá una boleta para participar con su voto", dijo.

El pleno del Consejo también aprobó la realización de conteos rápidos (con un intervalo de 95% de confianza estadística) para informar resultados de la consulta durante la noche del primero de agosto. El 30 de julio se determinará la muestra estadística y matemática con que se realizarán las estimaciones de los resultados.

El día de hoy se aprobó en Consejo General un acuerdo para desarrollar un ejercicio de Conteo Rápido en la #ConsultaPopular y tener tendencias desde la noche del 1 de agosto. El @INEMexico llevará a cabo la consulta más amplia, más robusta y mejor organizada de la historia. pic.twitter.com/2Je5G3VU0Q — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) July 14, 2021

También se aprobó como asesora y asesor del conteo rápido a la Maestra Patricia Romero y el Doctor Carlos Rodríguez.

La consulta sólo tendrá validez si se reúne la participación del 40 por ciento de la lista nominal; esto equivale a un promedio de 38 millones de votos favorables a la pregunta que definió la Suprema Corte de Justicia.

INE DESECHA Y CANALIZA A ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES MÁS DE 100 QUEJAS

Consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron por mayoría de votos desechar o canalizar más de 100 quejas interpuestas por partidos políticos y civiles, todas relacionadas con el proceso electoral del 6 de junio. La mitad de las quejas fueron turnadas a los organismos electorales locales. Se trata de denuncias que los quejosos argumentaron son irregularidades de fiscalización principalmente en elecciones locales de alcaldes; y en menor medida en elecciones a gubernaturas y diputaciones locales.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó en general por qué la mayor parte de estos casos fueron declarados como infundados o desechados para la autoridad electoral federal.

"De un total de 110 quejas, en 51 casos se propone declararlos infundados porque la Unidad Técnica de Fiscalización no encontró elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados ni la responsabilidad de los partidos. En 54 se propone desechar la queja porque la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente de la queja, por lo que se dará vista a los OPLEs locales para su revisión. Pero también en otros casos el quejoso no aportó el desahogo de pruebas o está fue insuficiente para acreditar los hechos", dijo.

Destacó que solo 5 casos sí cumplieron con los requisitos para ser fundados; uno de ellos contra el candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición Va por México, Carlos Herrera Tello. La sanción se basó en que no reportó determinada propaganda en la red social Facebook en su informe de gastos, por lo que el INE ordenó sumar cerca de 4 mil pesos a su tope de gastos de campaña. También se sancionó a la coalición con una multa de 5 mil 900 pesos.

En los otros cuatro casos las sanciones fueron para el PRI, Fuerza por México y las coaliciones Va por México y Juntos Haremos Historia, por colocar indebidamente o no colocar, la clave que les asignó el INE en determinada propaganda política. Se tomó en cuenta también la omisión del reporte por una pinta en barda y un acto político.

Esta es la tercera ocasión que el INE aborda el tema; anteriormente en dos sesiones del Consejo se tomó la misma decisión por las mismas razones, pues se hizo referencia a que las quejas por fiscalización que corresponden a los comicios locales deben ser turnados a la autoridad electoral estatal para su revisión.

LAS VOTACIONES

Del total de quejas 44 proyectos fueron votados por unanimidad como infundados. Y 31 fueron desechados por mayoría de 10 votos, con el voto en contra de El consejero José Roberto Ruiz.

Los consejeros José Roberto Ruiz y Martín Faz votaron en contra de desechar el expediente 106 y 109 vinculado al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Pero perdieron la votación por 9 votos a favor. El caso se turnó al OPLE de Nuevo León.

Dos expedientes relacionados con el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, también fueron votados por mayoría como infundados. Los consejeros Faz y Ruiz solicitaron agregar que se dictaran medidas cautelares en ambos casos, pero fueron rechazadas.

En tres expedientes los candidatos priístas Ernesto Gándara en Sonora y Carlos Herrera Tello en Michoacán; así como el morenista Alfonso Durazo también sus quejas se consideraron infundadas. Sin embargo, el consejero Faz destacó que debía considerarse que los tres aspirantes rechazaron entregar información adicional solicitada por la Unidad Técnica de Fiscalización.

En el expediente 38 de Herrera Tello, se aprobó la multa qué propuso la consejera Adriana Favela.

En el expediente 84 se trató de la campaña de Morena a la gubernatura de Michoacán con el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla. El consejero Ruiz expuso que hubo un video del actor Damián Alcázar quien llamó a votar a favor del partido y el candidato en Michoacán.

Consideró que, aunque la Comisión de Fiscalización evalúo que dicho video es libertad de expresión, "no puede considerarse como tal porque no fue cualquier ciudadano, es alguien que aprovechó su trayectoria profesional... Sí debe contabilizarse para efectos de fiscalización", dijo. Y equiparó el caso al de los llamados "influencers" que utilizó el Partido Verde.

La consejera Favela argumentó que el video no fue pagado, sino que fue un acto espontáneo mas no sistemático; y agregó que el emisor (Alcázar) tiene derechos políticos como ciudadano. No obstante, fuera de este caso concreto, dio la razón a Ruiz en que el tema es propicio para un debate más amplio a futuro. La propuesta de Ruiz fue desechada por mayoría de votos.

SANCIONA INE A PARTIDOS POR PONER EN RIESGO DATOS DE VOTANTES

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral sancionaron a partidos políticos que no devolvieron en su totalidad los cuadernillos con la lista nominal del padrón electoral mexiquense del 2017. Las sanciones individuales (que oscilan entre 140 mil y 500 mil pesos) fueron objetadas por algunos partidos pues consideraron que sólo deberían ser objeto de amonestación.

El Consejero Ciro Murayama, quien preside la Comisión de Quejas, explicó que Instituto Electoral del Estado de México reportó que en las elecciones estatales de ese año los partidos políticos omitieron devolver 32.3 mil cuadernillos con la lista nominal estatal, lo que pone en riesgo el extravío de datos personales de los votantes.

El PAN, enlisto, tuvo un faltante de 4 mil 015 ejemplares, PRI 220, PRD 33 mil 750, Verde mil 418, Morena 4 mil 279, PT 133 y una candidata independiente 18 mil 569.

La multa al PAN fue por 401 mil pesos, PRI 22 mil, PRD 374 mil, Verde 140 mil, Morena 427 mil; en conjunto por un promedio de 1.4 millones de pesos. en el caso de que el PT y la cantidad de independiente preciso que no se acreditó la infracción.

"La obligación sí la pueden cumplir los partidos es una cuestión de organización, es su responsabilidad devolver los listados nominales con datos de la ciudadanía que hay que cuidar y resguardar", dijo.

Gerardo Triana representante del PRI ante el INE defendió que su partido devolvió el mayor número de cuadernillos por lo que consideró que la sanción no era la apropiada. "La recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia señala que los partidos que devolvieran más del 67% de los cuadernillos no fueran sujetos a sanción", dijo.

Y defendió que a su partido sólo faltó devolver 219 ejemplares.

El consejero José Roberto Ruiz defendió la privacidad de los datos del padrón electoral. "Defiendo los derechos de las personas y de salvaguardar sus datos personales", dijo, y exhorto a que los partidos recuperen logísticamente estos cuadernillos ahora.

"El 100 por ciento, así como ustedes aspiran a la entrega del 100 por ciento de sus actas", dijo. "No estamos siendo excesivos ni es desproporcionada la propuesta, estamos comunicando a los mexicanos que nos importan sus derechos en la vía electoral".

INDEBIDA AFILIACIÓN

Por este rubro hubo sanciones a 7 partidos por un total de 12 quejas. La multa global fue por cerca de 400 mil pesos.

Murayama enlistó que 3 quejas fueron contra el PRI, 2 al PRD, 2 a Movimiento Ciudadano, 2 al PAN, uno al PT y otro al Partido Verde.

De estos, tres casos recibieron amonestación y en cuatro no se acreditó la infracción. En los cinco restantes se aprobaron multas que en conjunto suman 383 mil pesos.

La consejera electoral Adriana Favela solicitó que en algunos casos se realicen las pruebas de grafoscopia correspondientes para verificar la legalidad o no, de la firma que se muestra en la afiliación en cuestión. Mientras que la consejera Dania Ravel destacó que en algunos casos esta prueba es innecesaria ante firmas notoriamente diferentes.

MJP