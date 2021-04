Arranca la batalla electoral en el país por 21 mil cargos

A unas horas de que inicien en su totalidad las campañas electorales más grandes en la historia de México, miles de candidatos alistan ya sus discursos con los que intentarán convencer a casi 90 millones de mexicanos de entregarles su voto el 6 de junio.

Datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que los 10 partidos políticos con registro nacional competirán por 20 mil cargos de elección popular, en los 32 estados de la República. En esta numeralia, destaca la elección de 15 gobernadores y la renovación de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, quienes, por primera vez, podrán hacer campaña mediante la reelección.

En términos políticos y sanitarios, este periodo electoral caminará de manera paralela a la vacunación nacional contra el covid, hecho que ha sido utilizado por políticos y partidos como un mecanismo para obtener el voto.

LAS ENTIDADES

Hace un mes, cinco estados comenzaron campañas para renovar su gobierno: Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.

Uno de los estados con más escándalos ha sido Guerrero, pues el aspirante de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, no recibió el aval del INE para contender por la gubernatura, por no presentar su informe de gastos de precampaña. El requisito era indispensable en materia electoral, por lo que el Instituto decidió retirarle la candidatura. Aunado a ello, las acusaciones que existen en su contra por probables agresiones sexuales contra tres mujeres en la entidad, en los últimos 20 años, continúan en el terreno penal.

Otro caso relevante es el de la candidata de Morena por Nuevo León, Clara Luz Flores, de quien, hace una semana, se reveló un video en el que aparece conversando con Keith Raniere, líder de la secta NXVIM, y quien se encuentra en prisión en los Estados Unidos, acusado de los delitos de explotación sexual y pornografía infantil, así como trata de mujeres.

Mañana se comenzarán campañas en otras diez entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Por ahora, destaca el caso de Chihuahua, donde Maru Campos, candidata del PAN, atraviesa por una situación judicial. Recién se le vinculó a proceso, acusada de formar parte de una nómina secreta del exgobernador César Duarte, cuando ella era líder de la bancada de su partido en el Congreso. Como alcaldesa con licencia, continuó con su precampaña; y este viernes aseguró que el proceso judicial "no afecta sus derechos político-electorales".

En Michoacán, el aspirante de Morena, Raúl Morón atraviesa la misma situación que Salgado Macedonio, en Guerrero: el INE no avaló su candidatura por no entregar sus informes financieros de precampaña.

Aunque Movimiento Regeneración Nacional ya se entregó el recurso de apelación a la decisión del Instituto Nacional Electoral, no podrá iniciar su campaña este domingo.

LOS NÚMEROS

Mientras Morena apuesta a ganar, por lo menos, 12 de las 15 gubernaturas que están en juego, su principal opositor, la alianza "Va por México", asegura que no el partido en el poder no tendrá el camino fácil. De inicio, buscará obtener el mayor número de curules en el Congreso, con la finalidad de que Morena y los partidos aliados a éste no consigan la sobrerrepresentación y la mayoría.

Los dirigentes del PRI, PAN y PRD pretenden evitar que en el último trienio de la actual administración, Morena logre de nueva cuenta el control del Congreso. Plantean que se necesita un poder legislativo que sea contrapeso de las decisiones del poder Ejecutivo.

Por eso, en sus listados de aspirantes (que el INE informará esta tarde si son o no, aprobados) han incluido nombres de figuras que regresan a la vida pública como la ex primera dama Margarita Zavala, Santiago Creel, Jorge Zermeño, Juan José Rodríguez Prats; o actuales legisladores en funciones como Juan Carlos Romero Hicks o Éctor Ramírez Barba.

En tanto, el PRI llegaría con el círculo más cercano de su dirigente, Alejandro Moreno: la secretaria de partido Carolina Viggiano y su esposo, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

LAS REGLAS

Los criterios con que se ha manejado el INE, en los últimos meses, han sido cuestionados por los partidos políticos quienes acusan excesos del Consejo General, en cuanto a sus acuerdos y resoluciones. Incluso, han afirmado que el órgano electoral no debe cumplir "funciones del legislador", por ser solamente un órgano autónomo que depende del Congreso.

Sus diferencias, sobre todo con Morena, surgieron de temas como impulsar la paridad de género para asignar candidaturas a las gubernaturas; modificar la asignación de curules de vía plurinominal, con el fin de frenar la sobre representación legislativa; y los acuerdos para llenar el vacío legal en materia de reelección de diputados.

Pero los consejeros electorales también aseguraron que no permitirán irregularidades en cuanto al financiamiento público de actividades políticas. Así lo confirmó el reciente acuerdo que firmó con la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El INE dejó claro que verificarán que cada candidatura al Congreso cumpla con la declaración 3 de 3 contra la violencia, de lo contrario, se procederá a cancelar el registro correspondiente. Se trata de comprobar que cada aspirante no haya sido condenado y/o sancionado por violencia familiar, delitos sexuales o como deudor alimentario.

No menos importante es la actualización diaria del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que al corte de hoy, cuenta con un total de 25 registros (21 hombres, 4 mujeres); todos funcionarios públicos locales denunciados por sus víctimas por ejercer violencia política de género contra ellas.

