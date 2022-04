Arranca discusión en el Pleno proyecto de reforma a Ley Minera

Las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, Segunda aprobaron la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, con lo que pasó al Pleno.

Con seis votos a favor y dos abstenciones en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional; así como nueve a favor y dos abstenciones en la de Estudios Legislativos, Segunda, se avaló la propuesta que busca reconocer al litio como patrimonio de la Nación, por lo que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservan en favor del pueblo de México.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera fue turnado a la Mesa Directiva, la cual preside la senadora Olga Sánchez Cordero, para que sea sometida a discusión y votación por el Pleno.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, afirmó que hay desconocimiento técnico sobre la importancia estratégica del litio; además, destacó que existen grandes yacimientos en nuestro territorio. En ese sentido, sostuvo que esta es una gran oportunidad para evitar que las grandes empresas mineras acaparen toda la explotación de dicho mineral.

Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, expresó su rechazo a la propuesta, ya que, consideró, no se busca utilizar al litio como palanca de desarrollo, sino crear un monopolio de Estado. También subrayó que no está de acuerdo en estatizar los recursos naturales, pues el gobierno no tiene las tecnologías y los recursos para explotar el mineral.

Del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum aseguró que esta reforma se trata de propaganda gubernamental, ya que el litio ya les pertenece a las y los mexicanos. Asimismo, advirtió que el proyecto podría contravenir algunos capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez dijo que las y los legisladores deberían tomarse más tiempo para analizar la propuesta, pues, aunque su bancada coincide en el fondo del asunto, debe trabajarse mejor para evitar posibles actos de inconstitucionalidad.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, adelantó el voto de su bancada a favor de la propuesta, ya que, a su consideración, beneficia a la economía del país y le permitirá al Estado mexicano liderar la transición a vehículos eléctricos en el mundo. Por ello, dijo que es necesario dotar de presupuesto al órgano rector para que sea una reforma exitosa.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, denunció que las pilas de litio no tienen un tratamiento correcto, ya que contaminan al medio ambiente, por lo que es primordial atender este problema. En ese sentido, indicó que la reforma no contempla la materia de protección medioambiental.