Arranca discusión en comisiones sobre Ley de Egresos

Tonatiuh Bravo adelantó que, los números no son muy alentadores. (Cuartoscuro)

Arranco la discusión en comisiones sobre la Ley de Presupuesto de Egresos para 2021 en la Cámara de Diputados.

A menos de 24 horas de que el pleno de la Cámara de Diputados vote el dictamen que presentará la comisión de presupuesto con relación a la Ley de Egresos 2021, este no presenta mayores cambios y por el contrario mantiene casi intacta la propuesta que envió el presidente López Obrador el 7 de septiembre al Congreso, con el respaldo de la secretaría de Hacienda.

El coordinador de la bancada por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, explicó a La Silla Rota que en este momento solo hay un predictamen con el que trabaja la comisión; pero los números, adelantó, no son muy alentadores.

Si el presupuesto es por 6.29 billones de pesos, no hay mayores cambios; viene con ajustes muy reducidos, muy pequeños, por alrededor de 2 mil mdp, que equivale al 0.003% del monto total, son centésimas. No hay novedades

La Silla Rota dio a conocer que en la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo sus prioridades de gasto son las becas sociales, el aumento del 9% que asignó en el rubro de salud en el contexto de la pandemia, más un incremento importante en los proyectos emblemáticos de la 4T como son el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya, la refinería de Dos Bocas, así como el incremento en el gasto de la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

Hace dos días la subsecretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez, se reunió con esta comisión para explicar que las restricciones económicas no les permitirían destinar recursos para todos los programas que lo requieren. Subrayó que "la cobija presupuestal" no alcanzaría para todos en tanto no se plantearan nuevos impuestos; y destacó la necesidad de reservar recursos para el gasto de las vacunas covid, cuyo costo será un promedio de mil 600 mdd dividido en dos pagos, uno este año y el otro en 2021.

En las últimas dos semanas partidas de oposición y la Asociación Nacional de Alcaldes se manifestaron contra los recortes en materia de seguridad al Fortaseg (programa de fortalecimiento para la seguridad). Y el viernes también acudió una comisión de integrantes de la Alianza Federalista acudió al Congreso para plantear una contrapropuesta ante el inminente recorte de las participaciones federales en sus entidades, por lo que propusieron que la reducción fuera en igual porcentaje que el recorte del gasto federalizado para 2021 (es decir 0.3% del gasto neto total) más un reembolso de 182.9 mdp por los gastos realizados en sus entidades durante la pandemia en el último semestre.

LA VOTACIÓN

Mañana el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará este dictamen de manera presencial, esto significa que todos los legisladores deberán asistir para emitir su voto en bloques, como lo han hecho en el contexto de la pandemia. La Junta de Coordinación Política citó a sesión a las 14 horas para discutir en lo general el dictamen que se prevé avanzará con bloque mayoritario de la 4T que, en resumen, implica recortes presupuestales en rubros clave para priorizar gastos en salud con la justificación de la pandemia por covid más un extra de 68 mil mdp qué dejó la eliminación de 109 fideicomisos hace un mes.

Bravo explicó que los coordinadores parlamentarios de oposición entablaron un grupo técnico que analiza el predictamen y el dictamen definitivo que resultará. Esta noche sostendrán una reunión para continuar con el análisis del tema, aunque en general, reiteró, los ajustes no son representativos. Destacó que en este momento no hay noticias respecto a cómo Hacienda asumirá, etiquetará y redistribuirá el dinero que obtuvo por los fideicomisos eliminados.

"Nosotros vemos reflejadas mínimas cosas, como algo del fondo de desastres, muy pocos elementos están reflejados en el dictamen puesto que no hay cambios porque cuando presentaron el proyecto de egresos no habían eliminado los fideicomisos. Lo único que puede ocurrir es que el dinero de los fideicomisos se ponga ahora como parte del gasto de las dependencias, pero eso tampoco lo vemos reflejado en papel", dijo. "Nosotros como grupo parlamentario estamos abocados al análisis del mismo, y esperamos reunirnos más tarde en la mesa técnica como bloque opositor".

Mañana, tras conocer el dictamen, los grupos parlamentarios realizarán un posicionamiento de 10 minutos cada uno; posteriormente un total de 24 oradores hablarán a favor y en contra del proyecto. Luego votarán el dictamen en lo general y se precisarán los artículos reservados. Estos serán discutidos y votados el miércoles en sesión semipresencial, es decir que un grupo de diputados asistirá al pleno mientras que el resto participará y votará a distancia mediante la aplicación de sus teléfonos celulares. Si el análisis del tema no concluye el miércoles, se decretará un receso para continuar el día jueves. La ley pone como límite el día 15 de noviembre para aprobar la ley de egresos.

(MJP)