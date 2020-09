Arranca batalla por el 2021: oposición, por romper hegemonía de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador se juega su futuro político en las elecciones 2021 que se realizarán en todo el país. De los resultados dependerá su camino en el último trienio de este sexenio pues para él sería más fácil gobernar un país en crisis económica y sanitaria, cobijado por quince nuevos gobernadores, congreso federal, congresos locales y ayuntamientos, todo encabezados por Morena y sus actuales aliados (Encuentro Social, partido Verde y del Trabajo). El escenario contrario es que el bloque opositor (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD) se consolide como su contrapeso político.

Por eso este proceso electoral causa tanta expectativa. Primero por su tamaño pues es la primera vez que habrá comicios en las 32 entidades del país lo que equivale a la elección de 21 mil 368 cargos en que destacan quince gubernaturas, un congreso federal, treinta locales y dos mil ayuntamientos.

"Para el partido en el poder 2021 será un año electoral muy complicado, es previsible por lo que vivimos en otras crisis de 1997 y 2009", advierte Benito Nacif quien fuera integrante del Instituto Electoral. "La experiencia nos dice que las elecciones intermedias para un gobierno siempre son complicadas porque vienen de tres años de desgaste y en esta ocasión hay una crisis económica sin precedentes, con desempleo y niveles de bienestar bajos. Así que el partido gobernante jugará a la defensiva".

Javier Aparicio, académico del CIDE, adelanta que -como en 2018- "las alianzas para enfrentar a Morena sería un mecanismo, pero no es el único. También importa la fuerza de los partidos y la calidad de los candidatos; pero recordemos que vienen partidos nuevos que no podrán hacer coaliciones y ese será un distractor en la campaña", señala. Como analista electoral, Aparicio prevé también partidos que no se integren a una coalición pero que jueguen apelando al voto útil, con un candidato débil que apoyará indirectamente a otro candidato.

La pandemia jugará también un papel relevante. El Instituto Nacional Electoral no descarta la posibilidad de que sea la post pandemia la que determine la ruta electoral a seguir, en caso de haber nuevos rebrotes y contagios; eso incluye desde una probable suspensión de las mismas hasta un impacto en la participación del electorado pues la gente podría priorizar su salud y la sana distancia, por encima de la política.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto así lo consideró "lo peor es que la democracia sea víctima de la pandemia y que en algún momento se suspenden las elecciones porque las condiciones sanitarias no permitan llevarlas a cabo. Y cuando hablo de suspender no sólo no me refiero a posponer sino literalmente suspenderlas"

Otro factor relevante, aunque no menos grave, es que éstas podrían ser tal vez las últimas elecciones que organice el INE en caso de que el Ejecutivo persista en la idea de desaparecer órganos autónomos bajo el discurso de la austeridad republicana.

¿BAJAS EN EL GOBIERNO?

López Obrador no adelantó nombres, pero afirmó que los miembros del gabinete que deseen separarse de la 4T para competir por algún cargo de elección popular, están en su derecho de hacerlo. La escena se repetirá en el Senado donde legisladores de Morena, PRI y PAN tienen la mira puesta en alguna de las quince gubernaturas; o en la cámara de Diputados donde se prevé que la primera baja oficial suceda en unas semanas por parte del coordinador morenista Mario Delgado, quien ya tiene un pie fuera del congreso apuntando a la dirigencia nacional de Morena con el fin de entrar a la contienda electoral con un partido en "unidad" para allanar el camino político de López Obrador.

La reelección de legisladores también dará de qué hablar pues las reglas serán fijadas por el INE a falta de una legislación a tiempo por parte del Congreso, según advirtió Córdova. Y todos los partidos han levantado la mano en el tema. "El instituto tendrá que emitir una serie de reglas sin tener claridad porque la reelección en el ámbito nacional ha sido regulado de manera disímbola. Hay estados donde se pide una licencia, otros en los que no, otros en los que no se dice nada. Y otros en los que se es súper exhaustivo en el tema de recursos, etcétera. Y en ese escenario tendremos que movernos para publicar reglas en las semanas porvenir".

QUINCE GOBERNATURAS Y EL CONGRESO FEDERAL

De perder estos comicios el más afectado sería el Revolucionario Institucional. Dos factores agravan su popularidad en caída: el caso Lozoya y el ambiente mediático generado por un probable enjuiciamiento contra los ex presidentes Peña Nieto, Zedillo y Salinas de Gortari. Así que ocho gobernadores tricolores podrían entregar sus sillas a la alternancia en caso de no sumarse a una coalición. Son Carlos Aysa (Campeche), José Ignacio Peralta (Colima), Juan Manuel Carreras (SLP), Quirino Ordaz (Sinaloa), Claudia Pavlovich (Sonora), Marco Antonio Mena (Tlaxcala), Alejandro Tello (Zacatecas) y Héctor Astudillo (Guerrero).

Elecciones 2021 Procesos electorales a llevarse a cabo en 2021 Haz click en cada Estado para ver su descripción

Bajo el mismo escenario se ubica Acción Nacional también por el caso Lozoya que implicó a de dos de sus gobernadores, un ex candidato presidencial y al ex presidente Calderón. Cuatro entidades podrían pintarse de otro color que no sea azul, son BCS (con Carlos Mendoza Davis), Chihuahua (con Javier Corral), Nayarit (con Antonio Echeverría) y Querétaro (con Francisco Domínguez).

Otras tres podrían verse en iguales condiciones, aunque más por otros factores. Por Morena se van el polémico Jaime Bonilla (Baja California) conocido por querer burlar a la Corte en un intento por reelegirse modificando la ley local; Silvano Aureoles, el único gobernador que queda del PRD y cuya popularidad en Michoacán es poca. Y el gobernador independiente Jaime Rodríguez "El Bronco" que se encuentra en la misma situación que Aureoles.

"Ninguno la tiene fácil", considera Nacif, "para el PRI será una elección existencial pues definirá si será un actor relevante en la política nacional o sólo una fuerza marginal con un partido por debajo del diez por ciento, aunque querrá defender sus ocho gubernaturas. El PAN hará lo mismo con sus cuatro. Cada quien tratará de retener lo que tiene y de quitarle un poco al adversario en los estados donde se pueda", dijo.

Por ahora, los pronósticos optimistas se toman como de quien los emite. El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar afirmó que las encuestas les favorecen en doce estados; sin embargo, faltará determinar si el video de Pío, el hermano del presidente recibiendo dinero, tendrá algún impacto en la intención del voto por Morena.

En su caso el PAN dice aventajar en seis entidades; Movimiento Ciudadano, en uno; el Verde en uno; y PRI adelanta que retendrá los ocho que tiene. Aunque todos confían en que, en alianza, lograrán ser mayoría en la cámara de Diputados.

Desde su perspectiva, Aparicio -en estos momentos- ve poco viable que Morena consolide una mayoría. "Regularmente en las elecciones intermedias es esperable que el partido en gobierno se divida ¿Por qué? Porque estás a la mitad de una gestión y en este caso López Obrador no estará en la boleta ¿Cuánto podría afectarle esto? Dependerá mucho de lo que haga la oposición. Tendría que presentar buenas candidaturas haciendo coaliciones y buenas campañas. Será una elección interesante y difícil".

VOTO EXTRANJERO

El 06 de junio votarán desde el extranjero mexicanos de once entidades cuyo proceso de inscripción a ese listado nominal comenzó el 01 de septiembre y concluirá el 11 de marzo. En 2018 se inscribieron 181 mil personas, pero solo participó el 54 por ciento; para 2021 no hay estimación que permita saber si el número crecerá o no, aunque todos podrán votar por vía postal o electrónica.

La consejera Carla Humprey señaló que el voto electrónico estima un ahorro del 40 por ciento, en comparación con el voto postal. El software para llevar a cabo esta etapa del proceso electoral, pertenece al INE y ya sido ya auditado por la UNAM y Deloitte. Ambas determinaron que el sistema es seguro y permite procesar la información de manera íntegra

El INE informó que los votos recibidos entrarán a una bóveda electrónica que será cifrada y custodiada por cinco personas. Al término de la jornada electoral ésta será abierta para realizar el escrutinio y cómputo de los votos.

Más allá de la metodología electoral, en términos políticos, Morena podría quizás recibir un voto de castigo en esta etapa. Los migrantes en Norteamérica podrían no olvidar que durante el azote del coronavirus en Estados Unidos no recibieron ningún apoyo económico ni para gastos funerarios del gobierno mexicano, excepto el traslado gratuito de cenizas de sus difuntos a México. Sin embargo, el presidente sí les tiene presente en materia de remesas: 3,537 mdd en junio y poco más de 4 mil mdd en marzo

Basado en su experiencia, Benito Nacif apunta "el voto desde el extranjero es marginal, de importancia simbólica pero no determinante. Y está lejos de tener una influencia en el resultado".

LA CONSULTA CONTRA EXPRESIDENTES

El 02 de septiembre por la tarde la cámara de Diputados recibió respuesta del INE, respecto a la consulta que hizo con relación al formato para la obtención de firmas para la consulta popular que pretende enjuiciar a los ex presidentes.

La pregunta planteada hasta ahora es "¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República, mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?". El tema, ha sido considerado un salvavidas electoral para repuntar la caída de popularidad presidencial durante la pandemia, un promedio de casi veinte puntos menos, aunque en su segundo informe de gobierno el mandatario haya señalado tener el respaldo del 70 por ciento de los mexicanos.

Aunque el presidente López Obrador y Morena plantearon que ésta se realice el 06 de junio, Córdova ha explicado que tendría que ser en agosto como consecuencia de los cambios hechos por el Congreso. "Las consultas se pueden hacer cada año pero se tiene que realizar el primer domingo de agosto. Esto quiere decir que si hay alguna consulta en 2021, sería en agosto lo cual en términos presupuestales dado que no se modificó la ley de consulta popular, implicaría la organización de una nueva elección dos meses después de la de junio. Así que, si así lo decide el congreso, tendremos que revisar dramáticamente el propuesto que aprobamos y que hoy se va a la secretaría de Hacienda para que se presente formalmente", informó el 28 de agosto.

PRESIDENTE, JUEZ Y PARTE

A sus 30 años de edad, el INE -cuyo papel se ha considerado es el de referí electoral de cada contienda- tendrá en 2021 un ojo encima y ese el presidencial. Así lo expresó hace tres meses "vamos a estar pendientes de que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades"; y advirtió que denunciará intentos de fraude en alguno o algunos de los cargos en disputa.

Lo que no dijo el mandatario es cómo se allegará de tal información, aunque conocida es la presencia de los 32 "super delegados" de desarrollo en cada entidad al mando de su coordinador nacional Gabriel García, a quien se le atribuye la construcción de la estructura electoral de Morena en 2018.

La declaración fue respondida inmediatamente por Córdova: el guardián es el INE.

México tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia. Abro hilo y comparto la entrevista que tuve esta tarde con la periodista @azucenau https://t.co/9roAFJ9Jqo — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) June 23, 2020

SANCIONAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Es la consejera Dania Ravel quien lleva el tema tras ordenar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al INE emitir un registro nacional de personas sancionadas por violencia política de género. A los agresores, más que un delito, se les tomaría como infractores y la sanción será no poder registrar ninguna candidatura.

El @TEPJF_informa ordenó al @INEMexico crear un #RegistroNacional de personas sancionadas por #ViolenciaPolítica contra las #mujeres en razón de #género ¿Qué efectos tendrá? ¿Será una sanción adicional? Aquí el artículo que escribí en el @heraldodemexico????https://t.co/G5X5IY1zdi — Dania Ravel (@DaniaRavel) August 29, 2020

En 2018 la agrupación Luchadoras MX contabilizó que 62 candidatas fueron víctimas de este hecho vía internet; los mayores casos ocurrieron en la CDMX y Puebla. Pero en otros foros se ha contabilizado la muerte de ocho candidatas en los estados de Guerrero, Chihuahua, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo.

Por su gravedad el tema fue retomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como el Instituto de la Mujer y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El tema llegó al TEPJF y esta será la primera elección federal en que tomen medidas al respecto.