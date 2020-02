Armoniosa... pero sin acuerdos; así fue la comida del GOAN con AMLO

Herméticos al llegar y herméticos al salir. Así se comportaron los integrantes del GOAN (Asociación de Gobernadores de Acción Nacional) en la comida que sostuvieron esta tarde con el presidente López Obrador, donde -naturalmente- el tema central fue su adhesión o solo colaboración con el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar). "Fue una plática muy armoniosa", dijo a su salida Diego Sinhue, el mandatario estatal de Guanajuato. "Se está llegando a acuerdos importantes. Vamos a hablar cada uno de nosotros con Juan Ferrer, el titular del Insabi, esperemos que esta semana o la próxima".

Sí, solo buenas intenciones de ambas partes; pero ningún acuerdo concreto. O al menos, así lo confirmó el presidente del GOAN y gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, al hablar brevemente con la prensa.

-No, ahorita absolutamente no hay nada. No se firmó nada, solo ver un tema de corrida financiera para garantizar la gratuidad. La reunión sigue en pláticas, seguimos en buen ánimo de trabajo.

-¿Fue una comida de negociación? preguntó LSR.

-De acuerdos. No de negociación. Más bien de política.

Lamentamos que hoy el convenio que se firmó con el gabinete de salud para mejorar el INSABI, no se haya ratificado.



La federación redujo el tema de salud a una postura única: adherirse al INSABI o rechazarlo en su totalidad.



Sin caminos alternos ni propuestas de mejora. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) February 5, 2020

La política de salud se platicó entre aguas de sabor y pescado al pipián; bajo las declaraciones mañaneras del presidente al afirmar -sin ofrecer nombres-, que los gobernadores que no se querían adherir al Insabi era "porque querían seguir comprando caro". Por eso, entre bocado y bocado y sentados junto a el mandatario, todos masticaron la contrapropuesta panista que los mandatarios estatales fijaron en sus respectivas cuentas de la red social Twitter. "Nos reuniremos el día de hoy con el presidente @lopezobrador_ para confirmar lo acordado con su equipo. Logramos un acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita, progresiva y de calidad de los servicios de salud. Cumplimos a las familias mexicanas".

Pero no es lo mismo masticar, que tragar los alimentos y digerirlos. Hay mucha distancia entre una cosa y otra, pues la realidad fue que los asistentes del GOAN a esta comida evitaron expresar clara y abiertamente, que el problema de fondo -más que su adhesión o no al Insabi-, era en realidad el tema financiero. Y no por la compra de medicamentos; sino por "el acceso a todos los fondos federales" como señalaron textualmente en el punto tres del acuerdo para la gratuidad progresiva que hicieron público.

-¿Se van enojados? preguntó la prensa a Francisco Domínguez, el gobernador queretano presidente de la Conago.

-No, no, lo firmado es no entregar infraestructura de salud estatal. El presidente dijo que nos juntemos, sentemos y platiquemos con Juan Ferrer.

-¿Ya no se sienten ignorados por el presidente? le preguntó LSR.

-No, hace un mes comimos con él y veo más cotidiano estar platicando con él en corto de temas que no vemos en las mañaneras y que hoy se amplían. Fue una comida de gran avance. Vamos a llegar a acuerdos en corto, mediano plazo. Pero se va a llegar a acuerdos, ténganlo por seguro, confío.

Cada entidad, de conformidad con sus circunstancias locales, definirá su adhesión.



Los estados integrantes de la GOAN insistimos en sumarnos al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos, y exigimos la totalidad de los recursos a los que tenemos derecho. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) February 5, 2020

Nadie se fue enojado, o al menos así lo aseguraron. El tuit del presidente con una fotografía adjunta del grupo GOAN, 45 minutos después de concluida su comida, era neutral, sin promesas. "Comimos y tratamos asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos en beneficio de la gente".

Pero dos horas después, tres tuits del GOAN no expresaban lo mismo que habían dicho al salir de Palacio Nacional. Por ejemplo, el primer tuit negó su declaración de "alcanzar acuerdos importantes". Y cita, "Lamentamos que hoy el convenio que se firmó con el gabinete de salud para mejorar el INSABI, no se haya ratificado. La federación redujo el tema de salud a una postura única: adherirse al INSABI o rechazarlo en su totalidad. Sin caminos alternos ni propuestas de mejora".

El segundo tuit confirmó que en el fondo, sí tienen inconvenientes por el tema financiero. "Cada entidad, de conformidad con sus circunstancias locales, definirá su adhesión. Los estados integrantes de la GOAN insistimos en sumarnos al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos, y exigimos la totalidad de los recursos a los que tenemos derecho".

Y el tercer tuit fue el único que reiteró lo que sí dijeron a la prensa: mantener abierta la puerta del diálogo. "Insistiremos en privilegiar el diálogo como vía para construir un sistema universal, gratuito, progresivo y de alta calidad que atienda eficientemente a la gente".

Insistiremos en privilegiar el diálogo como vía para construir un sistema universal, gratuito, progresivo y de alta calidad que atienda eficientemente a la gente. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) February 5, 2020

(María José Pardo)