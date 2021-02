“Ármenle un desmadre, chínguense a Monreal”, evidenció el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el presunto chat en el que el líder del PAN, Marko Cortés, alienta a su fracción en el Senado a que critique el presunto voto doble para la elección de nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que resultó ganadora Rosario Piedra Ibarra.

La bancada del PAN en el Senado que la mesa directiva se robó dos votos en elección de CNDH, aseguran que se computaron 116 votos y que sólo se contabilizaron 114, lo que invalidaría el triunfo de Rosario Piedra.

?? Conferencia del senador @RicardoMonrealA, presidente de la Junta de Coordinación Política, del 7 de noviembre de 2019 https://t.co/BL1fYtofWy — Senado de México (@senadomexicano) November 8, 2019

En conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones de haber emitido voto doble, señaló que los secretarios de la Mesa Directiva donde está representado el PAN y Morena, “son los únicos facultados para realizar el conteo oficial de los votos. "Y si dijeron que son 114, son 114".

"El león cree que todos son de su condición" responde Ricardo Monreal a los del #PAN tras ser acusado de fraude en la elección de Rosario Ibarra al frente de la CNDH.

#ÚltimaHora En conferencia de prensa, la bancada del PAN en el Senado denuncia que la mesa directiva se robó dos votos en elección de CNDH. Asegura que se computaron 116 votos y que sólo se contabilizaron 114, lo que invalida el triunfo de Rosario Piedra. https://t.co/jkwkAZurXK pic.twitter.com/hQArPl52Kf — La Silla Rota (@lasillarota) November 8, 2019

El coordinador de Morena en el Senado desveló la conversación del chat de los senadores del PAN donde el líder blanquiazul, Marko Cortés, alienta a la bancada a hacerle un desmadre a Ricardo Monreal.

En ese supuesto chat interno de senadores del PAN, presuntamente se dio la instrucción de atacarlo por el “voto doble”.

“Ármenle un desmadre, chínguense a Monreal”, reveló Monreal el contenido de la conversación entre senadores y el dirigente panista.

Sobre quién le filtró la conversación, declinó revelar el nombre del panista.

A pregunta expresa de si fueron 114 o 116, aseguró "eso lo tendría que explicar la secretaría, yo no sé qué pasó aquí, quienes lo tienen que aclarar son los secretarios. Rosario tomará protesta, no se repite la votación. Esto no la afecta, ella como el ave fénix, cruza el pantano sin mancha. La verdad es que le gané a la buena", dijo en referencia al PAN y a reponer la votación.

"Hablé con 23 senadores y me dormí a las 3 de la mañana... Para nosotros es un asunto concluido”, dijo.

En Milenio Televisión, Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN reafirmó que el chat panista existe. “Pues claro que hay que armarle un desmadre”, en referencia a la conversación donde Marko Cortés instruye a la bancada “hacerle un desmadre… chínguense a Monreal”.