Arman rebelión alcaldes electos en Congreso de la CDMX

El día de hoy el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX va a votar por modificar la Ley de Planeación y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, sin embargo, alcaldes electos arman rebelión.

En el Congreso de la CDMX, la diputada electa Ana Villagrán alzó la voz y acompaña a sus compañeros alcaldes en contra de Morena.

Hoy @GPMorenaCdMex en el @Congreso_CdMex van a votar por modificar Ley de Planeación y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana para evitar q nuevos Alcaldes gobiernen con identidad y fuerza. Como Diputada electa acompaño a Alcaldes @UNACDMX_OFICIAL y me uno a decir #AsíNoMorena pic.twitter.com/SonVX7YgpK — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) August 30, 2021

Por su parte, Mauricio Tabe se dijo estar preocupado por la seguridad y rechazó la modificación de leyes para cambiar la imagen de las patrullas. "La policía de proximidad se mantiene con el dinero de las alcaldías. Ésta es otra intención más de relegarnos a las y los alcaldes", señaló en Twitter.

Preocupa la seguridad y rechazamos la modificación de leyes para cambiar la imagen de las patrullas. La policía de proximidad se mantiene con el dinero de las alcaldías. Ésta es otra intención más de relegarnos a las y los alcaldes

?? https://t.co/oBP4mDd0PM pic.twitter.com/md5qmRKr3O — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) August 30, 2021

En tanto, en Facebook, el diputado panista denunció que policías lo agredieron a él y a sus compañeros alcaldes electrocutándolos y aventándoles piedras.

No se acabaron los granaderos, la represión sigue, una brutalidad de fuerza, estaban dándonos toques con unos aparatos, aventándonos piedras

"El gobierno se equivoca, esta no es la manera, ahí está su 4T, ahí está su democracia, ahí está autoritarismo. Esta ruptura política fue provocada por el gobierno por la falta de dialogo", agregó.

Lía Limón García, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, manifestó que estas no son formas de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos.

"Vinimos a dialogar de manera pacífica y un policía me agredió con el escudo. Estas no son formas de la jefa de gobierno. Estas no son formas del secretario de Gobierno, nosotros exigimos un dialogo respetuoso".

Fuimos agredidos, estas no son las formas para una jefa de Gobierno. Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos. pic.twitter.com/EOReXzIXL5 — Lía Limón García (@lialimon) August 30, 2021

La diputada federal, Cynthia López Castro, llegó a la explanada de MUNAL a respaldar a los nueve alcaldes de la oposición ante la atropellos que quiere hacer Morena.

Llegando a la explanada de MUNAL a respaldar a los nueve Alcaldes de la oposición ante la atropellos que quiere hacer Morena . pic.twitter.com/K2KhvOg0AW — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) August 30, 2021

