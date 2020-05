Arman otro frente para "ponerle lupa" a la 4T

Ante la falta de información oficial en salud, economía, y medio ambiente, expertos en diferentes áreas, con reconocimiento nacional e internacional, crearon una alianza llamada "Signos Vitales" con la que pretenden ser una voz de alerta en aquellos asuntos relevantes cuando la viabilidad del país, armonía social, prosperidad para todos, respeto a los derechos humanos, democracia y libertad pudieran correr peligro.

En un comunicado, los integrantes de este nuevo movimiento aseguraron que en este momento de crisis nacional como el que se vive hoy en México por la pandemia de covid-19, se ha evidenciado que no siempre se cuenta con información oficial confiable sobre la realidad del país y las dudas sobre su veracidad son cada vez mayores, lo que conlleva múltiples dificultades de toda índole.

Entre ellas el no poderse tomar decisiones informadas, el diseño de la política pública tiene problemas de origen, no es posible su evaluación, y la sociedad no tiene información fidedigna para prevenir y actuar con base en ella.

Por eso, "Signos Vitales" busca dar luz a la realidad nacional y tiene por objeto recopilar información, generar diagnósticos, realizar prospectiva y coadyuvar en la disminución de las asimetrías de la información entre los distintas entidades e instituciones, con lo que se puede evaluar si las decisiones que se están tomando desde el gobierno federal y los gobiernos locales son las adecuadas.

Esta nueva alianza de la sociedad civil está integrada por expertos en diferentes áreas, con reconocimiento nacional e internacional, y son quienes conforman el Consejo de Signos Vitales, el cual se compone de un Comité´ Ejecutivo, un Comité´ Asesor de Especialistas y un Comité´ Asesor en 1 2 Comunicación (en formación), respaldando con su expertise y trayectoria los análisis y diagnósticos a través del uso de los datos, así como maximizando el uso de la información disponible.

A este grupo se le agrega un conjunto adicional de especialistas en cada área de interés, conocedores del campo y expertos en el análisis e interpretación de datos estadísticos e indicadores.

"Síntomas de México"

El primer informe de Signos Vitales, "Síntomas de México", reveló los temas que presentan mayor cantidad de ausencias de información y principales problemáticas de rendición de cuentas del Estado mexicano que son salud, energía y medio ambiente, donde las secretarías correspondientes han dejado de producir o actualizar la información que por ley les corresponde y obliga, en el mejor de los casos, una falta administrativa.

El informe también informó que el Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA) se encuentra desactualizado, se corroboró la caída del 86% de las variables que el sitio del SNIA reportó al menos hasta el año 2017.

Respecto al tema de energía se observaron grandes ausencias, tanto en volumen y relevancia de la información, así´ como en su calidad, a pesar de que por ley la Secretaría de Energía está obligada a actualizar la información de interés nacional e indicadores clave relacionados con la matriz energética nacional, coordinar y administrar la plataforma de información oficial del sector, así´ como también la integración de informes estadísticos periódicos y actualizados.

(María José Pardo)